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ルベン・アモリムは2001年生まれのDFを高く評価しており、ミラネッロで喜んで迎え入れるだろう。以前にも「ゴンサロ、僕と一緒にミランへ来てくれ。僕たちは大きなことを成し遂げたいんだ」とSMSを送っていた。

スポルティングCPにとって、イナシオは単なる一選手ではなく、チームの主将だ。そのため、彼に関する決定は慎重に下さなければならない。昨夏、会長のフレデリコ・ヌノ・ファロ・ヴァランダスはミランへの移籍書類を承認する決断ができなかったが、今は状況が変わりつつある。

先日、スポルティングCPの首脳陣はイナシオの件を内部で協議し、最終的な結論に達した。ゴンサロ・イナシオは1月に売却不可とは見なされない。ポルトガル代表DFの将来を大きく左右し得る、重要な変化だ。

イナシオが1月にスポルティングCPを去るには、欠かせない条件が一つある。それは高額なオファーだ。交渉の出発点は4000万前後で、ボーナスによって多少上下する見込みだ。ただ、売却を容認する姿勢は、交渉に応じる用意があることも意味し得る。

イナシオの代理人はアモリムと同じで、ミランとの関係は非常に良好。連絡もかなり継続的に取っている。契約条件で合意することは、まったく問題にならないだろう。次はジェリー・カルディナーレの決断だ。次期フットボール部門責任者のマルクス・クロシェとともに、指揮官アモリムの希望に応え、2001年生まれのDFの獲得へ本格的に動くかどうかを決めることになる。