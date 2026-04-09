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スポルティングCP戦で勝利した直後、アーセナルの主将マルティン・オデゴールが足を引きずって退場した。ノルウェー代表監督が負傷について最新情報を明かした。
ソルバッケンから朗報が届いた
ソルバッケン監督がオデゴールのコンディションについて説明した。オデゴールはリスボンでのアーセナル対ベンフィカ戦（1-0でアーセナル勝利）の70分、足を引きずりピッチを退場した。試合の大半で調子が上がらないように見えたが、負傷が早めの交代原因とみられる。
ノルウェー代表のソルバッケン監督は直ちに「軽い問題だ。彼はすぐに戻る」と語り、早期復帰に楽観的な見通しを示した。
- AFP
短期の欠席が見込まれる
ミケル・アルテタ監督にとっては朗報だが、アーセナルにとってはタイミングが問題だ。医療スタッフが回復を慎重に管理しているため、次節プレミアリーグのボーンマス戦への出場は難しいとみられる。クラブは、このMFを悩ませてきた足首の再発を恐れ、初期検査の結果を見守っていた。
今回の報告では、ボーンマス戦は無理でも長期離脱は回避できる見込みだ。
エベレチ・エゼが練習に復帰した
アーセナルにとって朗報だ。今朝、エベレチ・エゼが練習に復帰した。イングランド代表の彼は直近3試合を欠場し、その不在はチームに大きな影響を与えた。彼がいることで、チームには機転が生まれる。
ロンドン・コルニーでの練習復帰は、今週末のボーンマス戦での先発の可能性を示唆する。オデガールの欠場が予想される中、エゼの復帰は10番または攻撃的MFとして創造性不足を補う質の高いオプションとなるだろう。
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アルテタ監督、負傷者増加に懸念
エゼとオデゴールの朗報がある一方で、アーセナルは他の選手起用にも悩まされている。オデゴール、サカ、ティンバー、カラフィオリ、ヒンカピエは木曜朝の練習を欠席した。
アルテタ監督は、20年ぶりのプレミアリーグ制覇へボーンマス戦で3ポイントを奪うため、これらの穴を埋めながらチームが戦えることを期待している。