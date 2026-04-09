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Sporting Clube de Portugal v Arsenal FC - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport
Khaled Mahmoud

翻訳者：

スポルティングCP戦で勝利した直後、アーセナルの主将マルティン・オデゴールが足を引きずって退場した。ノルウェー代表監督が負傷について最新情報を明かした。

マルティン・ウーデゴール
アーセナル
ストーレ・ソルバッケン
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アーセナルは、MFマルティン・オデゴールの負傷が軽微であることを確認した。オデゴールはチャンピオンズリーグ準々決勝第1戦のスポルティングCP戦で途中交代したが、ノルウェー代表のスタレ・ソルバッケン監督によると、懸念されたほど深刻ではないという。

  • ソルバッケンから朗報が届いた

    ソルバッケン監督がオデゴールのコンディションについて説明した。オデゴールはリスボンでのアーセナル対ベンフィカ戦（1-0でアーセナル勝利）の70分、足を引きずりピッチを退場した。試合の大半で調子が上がらないように見えたが、負傷が早めの交代原因とみられる。

    ノルウェー代表のソルバッケン監督は直ちに「軽い問題だ。彼はすぐに戻る」と語り、早期復帰に楽観的な見通しを示した。

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    短期の欠席が見込まれる

    ミケル・アルテタ監督にとっては朗報だが、アーセナルにとってはタイミングが問題だ。医療スタッフが回復を慎重に管理しているため、次節プレミアリーグのボーンマス戦への出場は難しいとみられる。クラブは、このMFを悩ませてきた足首の再発を恐れ、初期検査の結果を見守っていた。

    今回の報告では、ボーンマス戦は無理でも長期離脱は回避できる見込みだ。

  • エベレチ・エゼが練習に復帰した

    アーセナルにとって朗報だ。今朝、エベレチ・エゼが練習に復帰した。イングランド代表の彼は直近3試合を欠場し、その不在はチームに大きな影響を与えた。彼がいることで、チームには機転が生まれる。

    ロンドン・コルニーでの練習復帰は、今週末のボーンマス戦での先発の可能性を示唆する。オデガールの欠場が予想される中、エゼの復帰は10番または攻撃的MFとして創造性不足を補う質の高いオプションとなるだろう。

  • Arsenal FC v Bayer 04 Leverkusen - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    アルテタ監督、負傷者増加に懸念

    エゼとオデゴールの朗報がある一方で、アーセナルは他の選手起用にも悩まされている。オデゴール、サカ、ティンバー、カラフィオリ、ヒンカピエは木曜朝の練習を欠席した。

    アルテタ監督は、20年ぶりのプレミアリーグ制覇へボーンマス戦で3ポイントを奪うため、これらの穴を埋めながらチームが戦えることを期待している。


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