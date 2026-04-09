ソルバッケン監督がオデゴールのコンディションについて説明した。オデゴールはリスボンでのアーセナル対ベンフィカ戦（1-0でアーセナル勝利）の70分、足を引きずりピッチを退場した。試合の大半で調子が上がらないように見えたが、負傷が早めの交代原因とみられる。

ノルウェー代表のソルバッケン監督は直ちに「軽い問題だ。彼はすぐに戻る」と語り、早期復帰に楽観的な見通しを示した。