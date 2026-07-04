Getty Images Sport
翻訳者：
スポルティングCPに3500万ユーロのオファーを拒否された後、アトレティコ・マドリードがモーテン・ヒュルマンド獲得に向けた最終オファーを準備中
アトレティコ、スポルティング主将獲得へ動き加速
『A Bola』紙によると、アトレティコはヒュルマンド獲得へ再交渉へ。スポルティングCPの評価額に合う新オファーを用意する。当初の3500万ユーロ（基本3000万ユーロ＋追加500万ユーロ）は拒否されたが、シメオネ監督の希望を受け、クラブは金額を引き上げる方針だ。
スポルティングのフレデリコ・ヴァランダス会長は一貫して強硬な姿勢を示してきた。同クラブは、いかなる取引でも固定ベース額を4000万ユーロとし、数シーズンにわたる総収入を最大化するため成績連動ボーナスを含む契約構造を要求している。アトレティコがようやくその基準額を受け入れる用意を整えたことで、交渉の打開は目前と見られている。
- Getty Images Sport
プレシーズン前に契約をまとめる
スポルティング、アトレティコ、ヒュルマンドの各関係者は早期決着を望んでいる。 目標は来週中の移籍成立で、7月11日にルイ・ボルジェス監督率いるチームがアルガルヴェへプレシーズン合宿へ出発する前に26歳の将来を決めたい。マドリード側も急いでおり、シメオネ監督はデンマーク人を早く戦術に組み込みたい。
アルヴァラーデで印象的な活躍を見せた彼は、今市場で注目の的だ。レッチェから加入後、瞬く間にチームの要となり、キャプテンとして戦術眼とボール奪取力で称賛を集めた。彼の去就は、リスボンでの成功の幕切れとなる。
リスボンにさよなら
ヒュルマンドはチームメイトとコーチ陣に別れを告げた。スポルティングで3年間プレーした26歳の主将は、エスタディオ・ホセ・アルヴァラーデでの時間が自然終了したと語る。デンマーク代表の彼は昨年から移籍を希望していたが、クラブが阻止していた。
2025年にマンチェスター・ユナイテッドが初めて関心を示した際、スポルティングは主将の残留を強く主張した。ただし、その見返りとして「好条件」であれば今夏に移籍を認める約束が交わされていた。その合意が発効した今、元レッチェの選手はより高いレベルで力を試す準備が整った。
- Getty Images
アトレティコがミランに勝利した
ヒュルマンドは、特にルーベン・アモリム監督就任後にACミランへの移籍が噂された。しかし現在は、アトレティコが獲得レースの有力候補となっている。
リスボンでは公式戦141試合に出場し、10ゴール12アシストを記録。ポルトガルではプリメイラ・リーガ2連覇とポルトガルカップを含む3冠を達成した。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。