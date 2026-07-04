スポルティングCPに3500万ユーロのオファーを拒否された後、アトレティコ・マドリードがモーテン・ヒュルマンド獲得に向けた最終オファーを準備中

『A Bola』紙によると、アトレティコはヒュルマンド獲得へ再交渉へ。スポルティングCPの評価額に合う新オファーを用意する。当初の3500万ユーロ（基本3000万ユーロ＋追加500万ユーロ）は拒否されたが、シメオネ監督の希望を受け、クラブは金額を引き上げる方針だ。

スポルティングのフレデリコ・ヴァランダス会長は一貫して強硬な姿勢を示してきた。同クラブは、いかなる取引でも固定ベース額を4000万ユーロとし、数シーズンにわたる総収入を最大化するため成績連動ボーナスを含む契約構造を要求している。アトレティコがようやくその基準額を受け入れる用意を整えたことで、交渉の打開は目前と見られている。



