スポルティングCPとのチャンピオンズリーグ決勝を前に、デクラン・ライスを含むアーセナル選手5人が練習を欠席。

守備陣も打撃を受けている。カラフィオリが引き続き練習場から離れているためだ。リスボンでのスポルティング戦（第1戦）ではフル出場を果たしたものの、このイタリア人DFはその後、コンディションに問題を抱えている。ボーンマス戦前の練習には参加しておらず、その結果、試合の登録メンバーから完全に外されたことで、彼の現在の体調に疑問符が付いている。 さらにティンバーも鼠径部痛で離脱し、5人目の欠場者となった。彼は先月のエバートン戦で前半途中で交代し、いまだフルトレーニングに復帰していない。