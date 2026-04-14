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スポルティングCPとのチャンピオンズリーグ決勝を前に、デクラン・ライスを含むアーセナル選手5人が練習を欠席。
ライスとサカの負傷で、アーセナルの戦力不足がさらに深刻化
先週末のプレミアリーグでアーセナルが1-2で敗れたボーンマス戦にフル出場したライスの中盤選手が、今回の練習を欠席。突然の不在に、重要な一戦への出場が危ぶまれている。『イブニング・スタンダード』が報じた。また、コンディション調整中のサカも練習を欠席。彼はボーンマス戦もアルテタ監督の期待にもかかわらず出場できなかった。
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オデゴールは依然としてアーセナルで欠場中
クラブ主将のオデゴールは公開練習にも姿を見せず、治療が続いている。チェリーズ戦の敗北では、このノルウェー人プレイメーカーの不在が痛手だった。エミレーツ・スタジアムでのスポルティング戦に出場できなければ、アルテタ監督は中盤の創造性不足に悩むだろう。
ディフェンダーの離脱が戦力面での懸念をさらに深めている
守備陣も打撃を受けている。カラフィオリが引き続き練習場から離れているためだ。リスボンでのスポルティング戦（第1戦）ではフル出場を果たしたものの、このイタリア人DFはその後、コンディションに問題を抱えている。ボーンマス戦前の練習には参加しておらず、その結果、試合の登録メンバーから完全に外されたことで、彼の現在の体調に疑問符が付いている。 さらにティンバーも鼠径部痛で離脱し、5人目の欠場者となった。彼は先月のエバートン戦で前半途中で交代し、いまだフルトレーニングに復帰していない。
- AFP
次は何が待っているのでしょうか？
これらの欠場は、重要な一週間を迎えるアーセナルにとって痛手だ。スポルティングとの第1戦を1-0で制し、第2戦を終えた後、アルテタ監督率いるチームは日曜日にエティハド・スタジアムでマンチェスター・シティとタイトルを懸けて対戦する。