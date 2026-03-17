1週間を経て、チャンピオンズリーグに残っているチーム同士が、ホームとアウェイを逆にして再び対戦する。ラウンド16のセカンドレグの幕開けを飾るのは、スポルティング・リスボン対ボーデ・グリムトの一戦だ。第1戦ではノルウェーのチームが3-0で勝利しており、第2戦はポルトガルのジョゼ・アルヴァラーデ・スタジアムで行われる。 ハウゲら率いるチームは今シーズンの最大のサプライズであり、欧州での活躍はノルウェーサッカーの成長を証明している。また、彼らの国内リーグはまだ開幕しておらず、欧州での試合日程のため、開幕2節が延期されている。 ポルトガルでも、ルイ・ボルジェス監督率いるチームとトンデラの試合が延期されることになった。この試合は数日前に開催される予定だったが、本日の試合との日程が近すぎるという理由で（日程未定にて）延期されたのである。