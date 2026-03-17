1週間を経て、チャンピオンズリーグに残っているチーム同士が、ホームとアウェイを逆にして再び対戦する。ラウンド16のセカンドレグの幕開けを飾るのは、スポルティング・リスボン対ボーデ・グリムトの一戦だ。第1戦ではノルウェーのチームが3-0で勝利しており、第2戦はポルトガルのジョゼ・アルヴァラーデ・スタジアムで行われる。 ハウゲら率いるチームは今シーズンの最大のサプライズであり、欧州での活躍はノルウェーサッカーの成長を証明している。また、彼らの国内リーグはまだ開幕しておらず、欧州での試合日程のため、開幕2節が延期されている。 ポルトガルでも、ルイ・ボルジェス監督率いるチームとトンデラの試合が延期されることになった。この試合は数日前に開催される予定だったが、本日の試合との日程が近すぎるという理由で（日程未定にて）延期されたのである。
Getty Images Sport
翻訳者：
スポルティング・リスボン対ボーデ/グリムト ライブ 0-0
試合
試合結果
スポルティング・リスボン対ボド/グリムト 0-0（第1戦 0-3）
得点者：-
スポルティング・リスボン (4-2-3-1)：ルイ・シルバ；フレスネダ、クアレスマ、ゴンサロ・イナシオ、アラウージョ；ヒュルマン、森田；カタモ、フランシスコ・トリンカオ、ペドロ・ゴンサルヴェス；スアレス。監督：ボルヘス。ボーデ/グリムト (4-3-3)：ハイキン；ショヴォルド、ビョルトゥフト、グンデルセン、ビョルカン；エヴィエン、ベルグ、ブルンスタッド・フェット；ブロムバーグ、ホグ、ハウゲ。監督：クヌッセン。
主審
：シャラー。
警告
：-
退場
：-
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