スポルティングの主将が「つまらない」アーセナルを痛烈批判

チャンピオンズリーグのスポルティング対アーセナル戦後、スポルティング主将のモーテン・ユルマンはロンドンで印象を悪くした。彼は試合後、アーセナルの戦術に不満を示し、中立的な観客にとって見どころのない試合だったと語った。

第1戦で1-0のリードを奪ったアーセナルは、この日も無得点ドローで守り、2年連続のCL準決勝進出を決めた。 ミケル・アルテタ監督率いるチームは勝利したものの、試合は低調で、両チームの合計エクスペクテッド・ゴール（xG）は0.93と今季CL最低だった。xGとは過去のシュートデータから得点を予測する指標である。

スポルティングはジェニー・カタモがポストを叩いた場面が最大のチャンスだったが、ホームチームの戦術的なペースダウンで試合が度々中断し、流れをつかめなかった。

かつてプレミアリーグ移籍が噂されたこのMFは不満を隠さず、「もし私が中立の観客なら、これはスポルティングが見せたい姿ではない。私たちは得点を奪い、チャンスを作りたかったが、できなかった」と語った。

ヒュルマンドはアルテタ監督率いるチームを「単調」と評し、守備的な姿勢を批判した。「試合中、特にプレー再開時に多くの中断を感じた。それには多くの時間を要した。リズムに乗れた時は、特に前半に多くのチャンスを作った。しかし、正直なところ、試合に勝つには十分なチャンスを作り出せなかった。」

日曜、アーセナルはマンチェスター・シティのホームで重要な一戦に臨む。敗れれば、シティは1試合少なく勝ち点3差に迫る。一方、スポルティングはポルトガル・リーガ復帰戦で、ジョゼ・モウリーニョ率いるベンフィカをホームに迎える。