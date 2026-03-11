タイトル保持者のパリ・サンジェルマンは、ホームのプリンス・パークでチェルシーFCを5対2（前半2対1）で下し、クラブワールドカップ決勝での敗戦をひとまず雪ぎました。
スポルティングが北極圏で敗退！ボーデ/グリムトの奇跡は続く - PSGがチェルシーに後半の逆転勝利
チュウィチャ・クワラチェリア（86分、90分+4）とジョアン・ヴィティーニャ（74分）が、オープンな試合の勝敗を決定づけました。その前に、チェルシーのマロ・グスト（28分）とエンツォ・フェルナンデス（57分）が、ブラッドリー・バルコラ（10分）とウスマン・デンベレ（40分）の得点に2回応えていました。
一方、北極圏の北では、ボーデ/グリムトが次のサッカーの祭典を祝った。ホームの人工芝で、スポルティングに3-0（2-0）で勝利した。
プレーオフで前年度決勝進出チームのインテル・ミラノを撃破したこのダークホースは、準々決勝進出を目前にしています。準々決勝では、バイエル・レバークーゼンが待ち構えているかもしれません。バイエル・レバークーゼンは、FCアーセナルとの第1戦を1対1（0対0）で引き分けました。
