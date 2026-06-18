スポットフィッシング疑惑で逮捕されたコートジボワールのスター選手が、ドイツ戦を前にカナダ入国を拒否された。

FIFは、ワヒが代表チームの一員であり、今後も活動に参加すると強調した。公式声明では、2026年6月17日に報じられたワヒに関する記事や情報を把握していると説明した。

現時点でFIFは司法・行政手続きの正式通知を受けておらず、同選手への支援と信頼を表明する。ワヒは代表にとって重要な戦力である。

また、カナダ遠征への同行は、入国許可が下りなかったため見送られます。ワヒ選手は代表チームが帰国するまで米国に残ります。