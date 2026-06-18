AFP
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スポットフィッシング疑惑で逮捕されたコートジボワールのスター選手が、ドイツ戦を前にカナダ入国を拒否された。
ワヒは引き続き米国に滞在している。
コートジボワールサッカー連盟（FIF）は、ワヒが土曜日にトロントで行われるドイツとのワールドカップ戦に代表チームと共に渡航しないことを確認した。BBCによると、このストライカーはカナダ入国に必要な行政許可を得られず、米国に残るという。 5月下旬の逮捕以来、法的手続きが続いていることも影響した。ワヒは開幕戦のエクアドル戦（1-0）に出場したが、今回の遠征には同行しない。
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不透明な状況でも、FIFはストライカーを支援している。
FIFは、ワヒが代表チームの一員であり、今後も活動に参加すると強調した。公式声明では、2026年6月17日に報じられたワヒに関する記事や情報を把握していると説明した。
現時点でFIFは司法・行政手続きの正式通知を受けておらず、同選手への支援と信頼を表明する。ワヒは代表にとって重要な戦力である。
また、カナダ遠征への同行は、入国許可が下りなかったため見送られます。ワヒ選手は代表チームが帰国するまで米国に残ります。
捜査は不審な予約に焦点を当てている
捜査対象となっているのは5月17日のリーグ・アン、ニース対メスの試合だ。当局はワヒ選手が35分に故意でイエローカードを受けた疑いを調べている。フランスプロサッカーリーグ（LFP）は不審な賭けの報告を受けている。この警告で5枚目となり、選手は降格プレーオフ出場停止となった。当局はこれが広範な賭博計画の一部だった可能性も調べている。
LFPは現時点で懲戒手続きを開始しておらず、刑事捜査が続く間はコメントを控えるとしている。ただし、大会の公正性を守るため、事件の結末次第で措置を講じる権利は留保している。
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コートジボワール、主力攻撃手を欠く中で対応を図る
コートジボワールは攻撃陣の一人を欠き、ドイツとの厳しい一戦に備える。エクアドル戦に先発したワヒの欠場は、大会の重要な局面でチームの攻撃力を弱める。彼はエレファンツがキュラソー戦のためフィラデルフィアに戻る際に合流する見込みだ。一方、フランスでの捜査は続いており、当局は現時点で結論を出していない。