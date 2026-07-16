インテルがサイドバック補強候補として注目するのはジェド・スペンスだ。 当初の候補だったパレストラ（チェルシーとの契約でロンドンへ）とメディカルチェックに不合格だったカリライの獲得を逃したあと、クラブは複数の代替案を検討。その結果、現在最も有力視されているのが2000年生まれのイングランド代表ウイングだ。彼は昨日、代表としてW杯準決勝で敗退したばかり。 『ガゼッタ』によると、チフは両サイドを同じ質でこなせる選手を求めており、スペンスは直近1週間で他候補を抜き最有力となった。