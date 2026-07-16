インテルがサイドバック補強候補として注目するのはジェド・スペンスだ。 当初の候補だったパレストラ（チェルシーとの契約でロンドンへ）とメディカルチェックに不合格だったカリライの獲得を逃したあと、クラブは複数の代替案を検討。その結果、現在最も有力視されているのが2000年生まれのイングランド代表ウイングだ。彼は昨日、代表としてW杯準決勝で敗退したばかり。 『ガゼッタ』によると、チフは両サイドを同じ質でこなせる選手を求めており、スペンスは直近1週間で他候補を抜き最有力となった。
翻訳者：
スペンスはインテルへの移籍に合意、トッテナムと交渉中。
スペンスは「はい」と答えた
土曜の3位決定戦後、労働協約により日曜から3週間休暇に入るスペンス。8月10日以降は登録元のトッテナムか新クラブでプレーできる。環境を変え、2024年1～6月にジェノアでプレーしたイタリア復帰も検討している。 『ガゼッタ・デロ・スポルト』によると、本人はインテル移籍を強く希望しているが、現時点での合言葉は「慎重さ」だ。自分が放出不可ではないと理解しており、ワールドカップが終わる来週以降、話し合いが始まる見込みだ。
トッテナム、高すぎる目標を掲げる
インテルはスペンスの獲得を希望し、本人も移籍に前向きだ。しかし、トッテナムは依然として移籍金3500万ユーロを要求しており、これはインテルがカライリに支払う予定だった金額（当初のウイング予算）より1000万ユーロ高い。 ただ、スパーズは交渉に応じる姿勢を示しており、マロッタにとっては朗報だ。デ・ゼルビ監督の第一候補はペドロ・ポロで、インテルも興味を示していた。スペンスはあくまで代替案であり、放出可能と見なされている。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。