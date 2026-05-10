「スペシャル・ワン」が帰ってくるか？チェルシーにとってジョゼ・モウリーニョの就任は「最善の選択」との声が高まる中、プレミアリーグ制覇経験のある元ブルーズのスターは「長期契約」を要求している。

ベンフィカと2027年まで契約を結ぶモウリーニョ監督だが、今夏退任するとの憶測が流れている。ルイ・コスタ会長は残留を強調する一方、欧州ではビッグリーグ挑戦説が根強い。

レアル・マドリードはチーム再建のためモウリーニョの復帰を計画しているが、コールはチェルシーが先手を打つべきだと主張。チェルシーがシャビ・アロンソ、マルコ・シルバ、アンドニ・イラオラを検討する中、コールは3度のプレミア制覇をもたらした“馴染みの顔”こそ最適だと訴える。