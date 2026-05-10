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Joe Cole Jose MourinhoGetty
Donny Afroni

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「スペシャル・ワン」が帰ってくるか？チェルシーにとってジョゼ・モウリーニョの就任は「最善の選択」との声が高まる中、プレミアリーグ制覇経験のある元ブルーズのスターは「長期契約」を要求している。

ジョゼ・モウリーニョ
チェルシー
プレミアリーグ
J. Cole

チェルシーのレジェンド、ジョー・コールがクラブ首脳にジョゼ・モウリーニョの3度目の復帰を検討するよう訴えた。新監督探しが続く中、コールは「スペシャル・ワン」の復帰が最も現実的で理にかなった選択だと考えている。

  • 「スペシャル・ワン」が電撃復帰か？

    ベンフィカと2027年まで契約を結ぶモウリーニョ監督だが、今夏退任するとの憶測が流れている。ルイ・コスタ会長は残留を強調する一方、欧州ではビッグリーグ挑戦説が根強い。

    レアル・マドリードはチーム再建のためモウリーニョの復帰を計画しているが、コールはチェルシーが先手を打つべきだと主張。チェルシーがシャビ・アロンソ、マルコ・シルバ、アンドニ・イラオラを検討する中、コールは3度のプレミア制覇をもたらした“馴染みの顔”こそ最適だと訴える。

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  • Wolverhampton Wanderers FC v Everton FC - Premier LeagueGetty Images Sport

    コール、モウリーニョの劇的な復活を後押し

    スタンフォード・ブリッジのプレッシャーが高まる中、コールはチーム再建の最適任者として「スペシャル・ワン」を挙げた。元チェルシーのウインガーである彼は、モウリーニョとの再会がブルーズのアイデンティティ危機を解決すると主張している。

    サン・スポーツの独占インタビューでコールは「クラブが今できる最善かつ現実的な策はモウリーニョ招へいだ。彼に権限を渡し、再建を任せるべきだ」と語った。 『クラブの再建を任せる。我々は一歩引くから、君がチームを戻してくれ』と伝え、長期契約を提示すべきだ。選手やファンには移行期を耐えてもらう。」

  • スタンフォード・ブリッジで完全な支配を

    モウリーニョは現在ベンフィカでリーグ無敗優勝目前。チェルシー首脳は後任を探しているとされるが、コールは「モウリーニョにサッカー部門の全権を与えればファンは歓迎する」と語る。

    コールは「ファンには『君たちの望み通りだ。ジョゼが選手獲得も全て統括する』と伝えればいい。そうすればファンも選手も自分の立場が明確になり、後は彼に任せるだけだ」と付け加えた。

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    トップリーグのエリートへの道

    チェルシーの関係者は、欧州カップ戦に出場できないことを理由にモウリーニョ監督の復帰を否定してきた。しかしコールは、元監督が依然としてトップクラスだと主張。マドリードが興味を示していることが、63歳のモウリーニョが最高峰でまだ通用する証拠だと話す。コールは、モウリーニョの下で3年間の計画を立てることがチャンピオンズリーグ復帰の最善の道だと考える。

    「数年かかるかもしれないが、3年後にはチェルシーは今よりずっと健全になる。みんなは彼の時代は終わったと言うが、レアル・マドリードが注目しているのには理由がある」とコールは語った。

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