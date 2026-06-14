スペインが2026年ワールドカップの戦いをスタートさせる。
米国アトランタのメルセデス・ベンツ・スタジアムで、赤い軍団はカーボベルデと初戦に臨む。
欧州王者の座に輝くルイス・デ・ラ・フエンテ監督率いるチームは、優勝候補としてサウジアラビアとウルグアイと同じグループHに入り、序盤から好スタートを狙う。
一方、アフリカ予選を勝ち上がった“シンデレラ”カーボベルデも注目だ。
試合情報は以下のとおり：キックオフ時間、先発メンバー、テレビ・ストリーミング視聴方法。
スペインが2026年ワールドカップの戦いをスタートさせる。
米国アトランタのメルセデス・ベンツ・スタジアムで、赤い軍団はカーボベルデと初戦に臨む。
欧州王者の座に輝くルイス・デ・ラ・フエンテ監督率いるチームは、優勝候補としてサウジアラビアとウルグアイと同じグループHに入り、序盤から好スタートを狙う。
一方、アフリカ予選を勝ち上がった“シンデレラ”カーボベルデも注目だ。
試合情報は以下のとおり：キックオフ時間、先発メンバー、テレビ・ストリーミング視聴方法。
試合：スペイン対カーボベルデ
日付：2026年6月15日（月）
時間：18:00
放送局：DAZN
配信：DAZN
スペイン（4-3-3）：ウナイ・シモン、ペドロ・ポロ、クバルシ、ラポルテ、ククレジャ、ファビアン・ルイス、ロドリ、ペドリ、フェラン・トーレス、オヤルサバル、バエナ。監督：デ・ラ・フエンテ。
カーボベルデ（4-2-3-1）：ヴォジーニャ、モレイラ、ロペス、コスタ、パウロ、セメド、ピナ、メンデス、モンテイロ、カブラル、ロシャ・リブラメント。監督：ブビスタ。
スペイン対カーボベルデの試合は、DAZNで生中継。視聴方法は、対応スマートテレビ、ゲーム機（PlayStation／Xbox）、TIMVISION Box、Google Chromecast、Amazon Fire Stick TVなど。
スペイン対カーボベルデ戦は、DAZNでスマートフォン、タブレット、PC、デスクトップパソコンなどからライブストリーミング視聴できます。アプリをダウンロードするか、公式サイトにアクセスしてください。