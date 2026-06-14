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Peru v Spain - International FriendlyGetty Images Sport

翻訳者：

スペインvsカーボベルデ戦の視聴方法（テレビ・ストリーミング）、放送局、試合時間、先発メンバー

ワールドカップ
スペイン 対 カーボベルデ
スペイン
カーボベルデ

ワールドカップ・グループステージ第1戦、スペイン対カーボベルデのスタメンと視聴方法。

スペインが2026年ワールドカップの戦いをスタートさせる。


米国アトランタのメルセデス・ベンツ・スタジアムで、赤い軍団はカーボベルデと初戦に臨む。


欧州王者の座に輝くルイス・デ・ラ・フエンテ監督率いるチームは、優勝候補としてサウジアラビアとウルグアイと同じグループHに入り、序盤から好スタートを狙う。


一方、アフリカ予選を勝ち上がった“シンデレラ”カーボベルデも注目だ。


試合情報は以下のとおり：キックオフ時間、先発メンバー、テレビ・ストリーミング視聴方法




  • スペイン対カーボベルデ：テレビ放送とライブストリーミング

    試合：スペイン対カーボベルデ

    日付：2026年6月15日（月）

    時間：18:00

    放送局：DAZN

    配信：DAZN

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  • スペイン対カーボベルデの予想スタメン

    スペイン（4-3-3）：ウナイ・シモン、ペドロ・ポロ、クバルシ、ラポルテ、ククレジャ、ファビアン・ルイス、ロドリ、ペドリ、フェラン・トーレス、オヤルサバル、バエナ。監督：デ・ラ・フエンテ。

    カーボベルデ（4-2-3-1）：ヴォジーニャ、モレイラ、ロペス、コスタ、パウロ、セメド、ピナ、メンデス、モンテイロ、カブラル、ロシャ・リブラメント。監督：ブビスタ。

  • スペイン対カーボベルデの試合をテレビで視聴する方法

    スペイン対カーボベルデの試合は、DAZNで生中継視聴方法は、対応スマートテレビ、ゲーム機（PlayStation／Xbox）、TIMVISION Box、Google Chromecast、Amazon Fire Stick TVなど。

  • スペイン対カーボベルデのライブストリーミング

    スペイン対カーボベルデ戦は、DAZNでスマートフォン、タブレット、PC、デスクトップパソコンなどからライブストリーミング視聴できます。アプリをダウンロードするか、公式サイトにアクセスしてください。

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