スペインが2026年ワールドカップの戦いをスタートさせる。





米国アトランタのメルセデス・ベンツ・スタジアムで、赤い軍団はカーボベルデと初戦に臨む。





欧州王者の座に輝くルイス・デ・ラ・フエンテ監督率いるチームは、優勝候補としてサウジアラビアとウルグアイと同じグループHに入り、序盤から好スタートを狙う。





一方、アフリカ予選を勝ち上がった“シンデレラ”カーボベルデも注目だ。





試合情報は以下のとおり：キックオフ時間、先発メンバー、テレビ・ストリーミング視聴方法。











