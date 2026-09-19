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スペインU-21代表のダビド・ゴルド監督、バルセロナのシャビ・エスパルトをペドリのような試合理解力と称賛
10代選手が国際的な評価を獲得
エスパルトは、今後のインターナショナルウィークに向けて、クラブでチームメートのマルク・ベルナルとともにスペインU-21代表に正式招集された。今回の招集は、今季ハンジ・フリック率いるバルセロナのトップチームで印象的なブレークを果たしたことを受けたものだ。複数ポジションをこなす19歳は、サイドバックとして起用される中ですでにラ・リーガ5試合に出場し、1ゴール2アシストを記録している。
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戦術家が若手有望株の資質を比較
ゴルドは、この若手の急速な成長に衝撃を受けたと認めており、とりわけフリックが最高レベルで彼に本物の信頼を置いているのを見て、そう感じたという。
かつてユース欧州王者となったこの選手の戦術的柔軟性への賛辞を詳しく語り、指揮官は報道陣にこう話した。「彼を起用するチームを見るのが好きだ。もちろん、21歳以下の選手があのレベルでプレーしているのを見ると驚かされる。シャビは元U-19王者だ。彼の最大の長所は、試合、スペース、タイミングに対する極めて優れた理解力にある。そして、どのポジションでもそれを発揮できる。セントラルMFでもSBでも決定的な働きができる。とても賢い選手だ」
ゴルドの称賛は、このDFの落ち着きぶりを評価する段になるとさらに熱を帯びた。彼はそれをスペイン代表の主力スターと同等だと考えている。「彼は常に一歩先を行っている。試合理解という点では、ある意味でペドリを思い出させる。彼にとっては時間の流れ方が違っているように見える」
多様性がアカデミー育ちの証しを際立たせる
ゴルドの評価は、バルセロナの名高い下部組織から台頭してきた才能の質の高さを雄弁に物語っている。エスパルトはサイドバックの位置から試合をコントロールすることも、中盤のアンカーを務めることもでき、このレベルではまれな戦術的柔軟性を指導者たちにもたらしている。トップレベルのサッカーにすぐ順応している事実は、最高水準の要求に適応するうえで、しばしば年齢よりもサッカー面での成熟度の方がはるかに重要であることを示している。
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重要な欧州予選が待ち受ける
スペインU-21代表は今後数週間で、フィンランド、サンマリノ、ルーマニアとのUEFA欧州選手権予選に臨む予定だ。これらの公式戦は、エスパルトが年代別代表でレギュラーの座を固めるための絶好の舞台となる。2028年6月まで契約を残しており、この代表ウインドーで強い印象を残せば、バルセロナでの長期的な立場はさらに強固なものとなる。
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