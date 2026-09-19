ゴルドは、この若手の急速な成長に衝撃を受けたと認めており、とりわけフリックが最高レベルで彼に本物の信頼を置いているのを見て、そう感じたという。

かつてユース欧州王者となったこの選手の戦術的柔軟性への賛辞を詳しく語り、指揮官は報道陣にこう話した。「彼を起用するチームを見るのが好きだ。もちろん、21歳以下の選手があのレベルでプレーしているのを見ると驚かされる。シャビは元U-19王者だ。彼の最大の長所は、試合、スペース、タイミングに対する極めて優れた理解力にある。そして、どのポジションでもそれを発揮できる。セントラルMFでもSBでも決定的な働きができる。とても賢い選手だ」

ゴルドの称賛は、このDFの落ち着きぶりを評価する段になるとさらに熱を帯びた。彼はそれをスペイン代表の主力スターと同等だと考えている。「彼は常に一歩先を行っている。試合理解という点では、ある意味でペドリを思い出させる。彼にとっては時間の流れ方が違っているように見える」