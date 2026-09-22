スペインサッカー界の頂点へと上り詰めたデ・ラ・フエンテの歩みは、同連盟の長期的な計画性を示すものだ。トップチームの指揮を執る前に、育成年代で丸10年を過ごしてきたからである。育成システムを知り尽くしていることが、若い才能をA代表へとスムーズに移行させることを可能にし、その哲学は今回の大型新契約という形で報われた。デ・ラ・フエンテスの新条件は、これまでの任期中に手にし得る主要タイトルをすべて獲得し、スペイン代表史上最も成功した指揮官という地位を反映したものとなっている。

スペインサッカー連盟の理事会議長を務めるラファエル・ルサンは、この指揮官の貢献と、これほど大きなコミットメントに至った理由について惜しみない賛辞を送った。発表の場でルサンは、連盟が長期的なビジョンを望んでいると説明し、次のように述べた。「我々が話しているのは、代表チーム史上最も成功した監督についてだ。そして、14年間を我々とともに過ごしてきた後、これはルイス・デ・ラ・フエンテにふさわしいものだ。RFEFでの長期的な将来である」