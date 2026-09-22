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スペイン、ワールドカップ優勝監督ルイス・デ・ラ・フエンテと大幅な長期契約延長で合意
スペインサッカー連盟、歴史的成功を受けて前例のない契約で報いる
スペインサッカー連盟（RFEF）は前例のない措置として、デ・ラ・フエンテの今後6年間の去就を確保した。国際舞台で歴史的成功を収めたベテラン指揮官への報奨である。ラス・ロサスのシウダ・デル・フトボルでの会合後、統括団体は65歳の同監督が2032年までの契約に合意したと確認した。
この契約延長により、デ・ラ・フエンテは当面の間、スペインサッカーの顔となることになる。その期間には、スペインがポルトガル、モロッコと共催する2030年の自国開催ワールドカップも含まれる。この決定の理由を説明する中で、RFEFは新契約の範囲を確認する声明を発表した。連盟は「ルイス・デ・ラ・フエンテは、2030年ワールドカップに加え、2028年と2032年の今後2大会の欧州選手権まで契約を延長する」と述べた。
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内部の安定性を通じて築くレガシー
スペインサッカー界の頂点へと上り詰めたデ・ラ・フエンテの歩みは、同連盟の長期的な計画性を示すものだ。トップチームの指揮を執る前に、育成年代で丸10年を過ごしてきたからである。育成システムを知り尽くしていることが、若い才能をA代表へとスムーズに移行させることを可能にし、その哲学は今回の大型新契約という形で報われた。デ・ラ・フエンテスの新条件は、これまでの任期中に手にし得る主要タイトルをすべて獲得し、スペイン代表史上最も成功した指揮官という地位を反映したものとなっている。
スペインサッカー連盟の理事会議長を務めるラファエル・ルサンは、この指揮官の貢献と、これほど大きなコミットメントに至った理由について惜しみない賛辞を送った。発表の場でルサンは、連盟が長期的なビジョンを望んでいると説明し、次のように述べた。「我々が話しているのは、代表チーム史上最も成功した監督についてだ。そして、14年間を我々とともに過ごしてきた後、これはルイス・デ・ラ・フエンテにふさわしいものだ。RFEFでの長期的な将来である」
2030年の母国開催ワールドカップを見据えて
この契約延長の主な動機の一つは、2030年ワールドカップである。デ・ラ・フエンテが指揮を執ることで、連盟は自国開催の大会という重圧を乗り切るための実績ある勝者を確保することになる。RFEFは最近のワールドカップ優勝で生まれた勢いを維持することに強い意欲を示しており、その成功の「立役者」が引き続き留任することは、理事会にとって最優先事項の一つと見なされていた。この新契約により、当面の将来における主要な国際Aマッチウィンドーはすべて実質的にカバーされることになる。
この契約がもたらす安定性によって、テクニカルスタッフは現在U-21代表から台頭してきている次世代スターたちを段階的に組み込む計画も立てやすくなる。2032年までデ・ラ・フエンテを確保したことで、スペインは同監督の将来を巡るあらゆる憶測を事実上排除し、チームは今後控える公式戦に完全に集中できるようになった。
- AFP
ネーションズリーグでの差し迫った課題
新契約をめぐる祝賀ムードの一方で、デ・ラ・フエンテはすぐにピッチへと意識を戻すことになる。スペインは慌ただしい代表ウィークに向けて準備を進めており、9月26日にはロンドンへ遠征してイングランドと対戦する予定だ。今夏の歴史的なワールドカップ優勝後では初の試合となる。この注目の親善試合は、その後に控えるネーションズリーグ連覇への戦いに向けた前哨戦となる。
厳しい日程はその後も続き、チームは10月3日にオビエドでチェコ共和国と対戦。さらに今回の代表ウィンドーの締めくくりとして、敵地でクロアチアと難しい一戦に臨む。
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