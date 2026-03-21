バルセロナは、インテルで左サイドバックを務めるアレッサンドロ・バストーニを今夏獲得すべく、執拗なアプローチを続けている。 カタルーニャのクラブは、来シーズンを見据えたスポーツ戦略において、最高レベルの左利きのセンターバックを獲得することでチームを強化できると確信しており、経営陣が選んだ候補は依然としてこのイタリア代表選手である。スペインの報道によると、スポーツ面でも経済面でも重要な取引が現在進行中だという。
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スペイン・バルセロナから、バストーニへの接触が始まった：インテルはすでに後継者探しを始めており、ブオンジョルノの名前も浮上している
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実際、オンライン紙『Sport』によると、バルセロナは今シーズンの開幕当初からバストーニの代理人たちと接触を開始し、同選手の今後の計画について把握しようと動いているという。
同スペインメディアによると、インテルは、このセンターバックの放出が、来夏の移籍市場における今後の補強資金に充てられる可能性があると見ている。
価格
ここ数週間、バルセロナはバストーニとインテルに対して具体的な動きを見せている。 『Sport』紙の報道によると、ヴィアーレ・デッラ・リベラツィオーネを本拠地とするクラブから漏れた情報によれば、このネラッツォーリのDFを売却できる金額は7000万ユーロ前後と見られているが、バルセロナ側は、カタルーニャの経営陣が検討しているいくつかの解決策によって、その売却価格を引き下げることができると確信している。
代理人の募集
『Sport』紙が指摘するように、見逃せない点として、インテルはすでにバストーニの後任候補を模索しており、そのリストにはナポリのアレッサンドロ・ブオンジョルノやローマのエヴァン・ンディッカから始まり、ボローニャのジョン・ルクミまでが含まれている。
バルセロナは4月から交渉を本格化させる準備を整えており、インテルからの要求額を押し下げるため、取引に交換選手を含めるなど、最善の選択肢を検討している。
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