スペイン・バルセロナから、バストーニへの接触が始まった：インテルはすでに後継者探しを始めており、ブオンジョルノの名前も浮上している

実際、オンライン紙『Sport』によると、バルセロナは今シーズンの開幕当初からバストーニの代理人たちと接触を開始し、同選手の今後の計画について把握しようと動いているという。

同スペインメディアによると、インテルは、このセンターバックの放出が、来夏の移籍市場における今後の補強資金に充てられる可能性があると見ている。