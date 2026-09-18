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スペイン・スーパーカップ2027：イスタンブールの開催会場、試合日程、そしてRFEFの発表
イスタンブールが2027年スペイン・スーパーカップの開催地に名乗りを上げる
スペインサッカー連盟（RFEF）は、2027年のスペイン・スーパーカップを2月2日から6日にかけてイスタンブールで開催すると正式に発表した。RFEF会長ラファエル・ロウサンは木曜日、トルコの同市で合意書に署名し、大会にとって画期的な移転を正式決定した。
大会には、ラ・リーガ王者バルセロナ、レアル・マドリー、コパ・デル・レイ優勝のレアル・ソシエダ、そしてアトレティコ・マドリーが出場する。
2027年大会の開催地がサウジアラビアからイスタンブールに変更されたのは、アジアカップとの日程衝突が理由である。
- AFP
RFEF会長、開催国間の結束を称賛
トルコサッカー連盟本部で語ったルサンは、スペインとトルコが共有するサッカーへの情熱を称賛した。また、このパートナーシップが単一の大会にとどまらないものになることへの願いを強調した。
RFEF会長はプレゼンテーションの中で、文化的な隔たりを埋めるうえでのスポーツの力を強調した。
「今日、我々が発表しているのは、単に大会を開催するための合意以上のものだ」とルサンは述べた。「むしろそれは、並外れた情熱を持ってサッカーを生きる2つの国の関係である。サッカーには、その美点と責任がある。国々を結びつけ、文化をより近づけることだ」
トルコの象徴的なスタジアムで4チームによる対決が開催される
この大会は、合計15万人を収容できるイスタンブールの伝説的な3会場を使用する。バルセロナは2月2日に、収容人数4万8000人のフェネルバフチェのチョバニ・スタジアムで行われる準決勝第1戦でアトレティコ・マドリーと対戦する。
レアル・ソシエダは翌日、4万2590人を収容するベシクタシュのトゥプラシュ・スタジアムでレアル・マドリーと対戦する。
収容人数5万2000人のガラタサライのアリ・サミ・イェン・スタジアムが、2月6日の決勝の会場となる。
- AFLOSPORT
スペインサッカーを支える財政的な追い風は続く
トルコへの一時移転によって、RFEFが導入した収益性の高い現代的なフォーマットは維持される。前回大会はサウジアラビアで開催され、連盟は5100万ユーロを生み出し、その資金は参加した4チームとスペインの育成年代のサッカーに分配された。
主催者は、2027年2月にトルコのサポーターがこの4チームによるスペクタクルを全面的に受け入れると見込んでいる。
スペインの強豪クラブがイスタンブールでシーズン最初のタイトルを争う準備を進める中、焦点は今後、運営面のロジスティクスへと移る。
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