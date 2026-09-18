スペインサッカー連盟（RFEF）は、2027年のスペイン・スーパーカップを2月2日から6日にかけてイスタンブールで開催すると正式に発表した。RFEF会長ラファエル・ロウサンは木曜日、トルコの同市で合意書に署名し、大会にとって画期的な移転を正式決定した。

大会には、ラ・リーガ王者バルセロナ、レアル・マドリー、コパ・デル・レイ優勝のレアル・ソシエダ、そしてアトレティコ・マドリーが出場する。

2027年大会の開催地がサウジアラビアからイスタンブールに変更されたのは、アジアカップとの日程衝突が理由である。