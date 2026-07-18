スペイン、アルゼンチンとのワールドカップ決勝を控え練習中止。

この中止は、この練習の重要性を強調していたデ・ラ・フエンテ監督にとって不運だ。ラミン・ヤマルやペドロ・ポロなど数名の主力選手は、フランスとの準決勝で負った軽傷を回復中である。

デ・ラ・フエンテ監督は試合前会見で「最後の24時間は極めて重要だ。不測の事態が起きれば出場できなくなるため、遅れは許されない。選手たちは皆、調子は良い」と語った。











