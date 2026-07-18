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スペイン、アルゼンチンとのワールドカップ決勝を控え練習中止。
雷雨で決勝の準備が中断
2026年FIFAワールドカップ決勝を前に、スペイン代表は土曜にニュージャージー州北部で悪天候に遭遇し、試合前準備が急きょ混乱した。チームバスは予定通りメラニー・レーン・トレーニンググラウンドに到着したが、選手とスタッフは大会主催者の厳格な安全対策に直面した。
『USAトゥデイ』によると、FIFA関係者は報道陣に、落雷が30分以上ない状態が選手入場条件だと説明。天候が回復する見込みがないため、コーチ陣は選手をロッカールームで待たせるより練習中止を決断した。
デ・ラ・フエンテの怪我に関する懸念
この中止は、この練習の重要性を強調していたデ・ラ・フエンテ監督にとって不運だ。ラミン・ヤマルやペドロ・ポロなど数名の主力選手は、フランスとの準決勝で負った軽傷を回復中である。
デ・ラ・フエンテ監督は試合前会見で「最後の24時間は極めて重要だ。不測の事態が起きれば出場できなくなるため、遅れは許されない。選手たちは皆、調子は良い」と語った。
アルゼンチンも同様の遅れに直面している。
アルゼンチン代表も独自の課題に直面していた。リオネル・スカローニ監督率いるチームは、スペイン代表の合宿地からわずか5マイル離れたニューヨーク・レッドブルズのホームスタジアムで最終練習を開始する予定だった。しかし激しい嵐で練習は中断された。天候が回復すれば再開できると期待している。
リオネル・メッシ率いるアルゼンチンは、W杯連覇を達成した3チーム目を目指している。スカローニ監督は、チームのリズムが乱れることを警戒。特にスペインの中盤が仕掛ける高強度プレスには要注意だ。
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両国にとって歴史的な出来事
日曜の決勝はアルゼンチンにとって12年で3度目のW杯決勝だ。2連覇を狙う王者は4度目の優勝で強豪としての地位を確固たるものにしようとしている。対するスペインは2度目の優勝を目指す。
結果はどうであれ、メットライフ・スタジアムでの日曜の決戦は、ピッチ内外でドラマが続いた今大会にふさわしい幕切れとなるだろう。輝かしい歴史を持つ2大国が、最高の栄冠をかけてぶつかる。
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