スペイン紙：ジコからトレゼゲまで、エジプトの殿堂が歴史を刻む

サッカー界で「ジコ」の愛称で知られるムスタファ・モハメド・ザキ・アブドゥル・ラウーフ（1997年生まれ、アレクサンドリア）は、ニュージーランド戦で最も輝いた。

ピラミッズに所属するMFは、同点弾をマークし、さらに「オール・ホワイト」戦でモハメド・サラーの勝ち越しゴールをアシスト。わずか1か月前には代表にいなかったが、この活躍でフサム・ハサン監督の下、先発としての存在感を確固たるものにした。

彼はこの愛称を、ブラジルのレジェンド・ジコにちなんでユニフォームに掲げており、エジプトではよくある慣習だ。

この愛称は、本名に「ザキ」が含まれるため兄モハメドが名付けた。幼少期から周囲に「ジコ」と呼ばれ、キャリア初期には「リトル・ジコ」として知られた。

本人は「ジコは私のロールモデルだ。父がよく話していたし、YouTubeでも動画を見てきた」と語る。

昨夏、国内屈指の強豪ピラミッズへ移籍。今季は41試合で14得点5アシストをマークし、フサム・ハサン監督からW杯代表に招集された。

しかも代表招集は今回が初めてだった。

ニュージーランド戦勝利後、ジコは「代表から遠ざかっていたし、休暇予定が突然W杯出場となり驚いた」と語った。

ニュージーランドに勝ち、ベルギーがイランと引き分けたため、エジプトはグループ7首位で終え、史上初の決勝トーナメント進出を狙う。

ジコは「私たちはアフリカ最強の代表チームだ。なぜこの大会でできる限り遠くまで進まないのか」と語った。