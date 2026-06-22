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New Zealand v Egypt: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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スペイン紙：ジコからトレゼゲまで、エジプトの殿堂が歴史を刻む

M. Ziko
トレゼゲ
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ワールドカップのエジプト代表

エジプト代表はバンクーバーでのニュージーランド戦で劣勢を覆し、ワールドカップ初勝利を挙げた。この勝利で、長年の「世界大会未勝利」というコンプレックスに終止符を打った。

スペイン紙マルカは「エジプト代表は予想以上に苦戦した」と伝えた。前半は攻撃の課題が露呈し、クロクンプが守るゴールに真の脅威を与えられなかった。

しかし、フサム・ハサン監督率いるチームは後半に流れを変え、ついに初勝利を挙げた。

この夜、モハメド・サラー、オマル・マルムシュ、イマーム・アシュールが輝いた。さらに「ジコ」と「トレゼゲ」の愛称で呼ばれる2人も存在感を示した。

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    無名の選手から主力選手へ

    サッカー界で「ジコ」の愛称で知られるムスタファ・モハメド・ザキ・アブドゥル・ラウーフ（1997年生まれ、アレクサンドリア）は、ニュージーランド戦で最も輝いた。

    ピラミッズに所属するMFは、同点弾をマークし、さらに「オール・ホワイト」戦でモハメド・サラーの勝ち越しゴールをアシスト。わずか1か月前には代表にいなかったが、この活躍でフサム・ハサン監督の下、先発としての存在感を確固たるものにした。

    彼はこの愛称を、ブラジルのレジェンド・ジコにちなんでユニフォームに掲げており、エジプトではよくある慣習だ。

    この愛称は、本名に「ザキ」が含まれるため兄モハメドが名付けた。幼少期から周囲に「ジコ」と呼ばれ、キャリア初期には「リトル・ジコ」として知られた。

    本人は「ジコは私のロールモデルだ。父がよく話していたし、YouTubeでも動画を見てきた」と語る。

    昨夏、国内屈指の強豪ピラミッズへ移籍。今季は41試合で14得点5アシストをマークし、フサム・ハサン監督からW杯代表に招集された。

    しかも代表招集は今回が初めてだった。

    ニュージーランド戦勝利後、ジコは「代表から遠ざかっていたし、休暇予定が突然W杯出場となり驚いた」と語った。

    ニュージーランドに勝ち、ベルギーがイランと引き分けたため、エジプトはグループ7首位で終え、史上初の決勝トーナメント進出を狙う。

    ジコは「私たちはアフリカ最強の代表チームだ。なぜこの大会でできる限り遠くまで進まないのか」と語った。

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    サラフの良き相棒

    ジコのパスからモハメド・サラーが2点目を奪った直後、エジプト代表は追加点を挙げた。コーナーキックを「ファラオ」が蹴り、「トレジエ」ことマフムード・アフマド・イブラヒム・ハッサン（カフル・シェイク出身、1994年生まれ）がニアポストでヘディングを決めた。

    アル・アハリでプレーするFWは、チームメイトのジコとは対照的に10年間代表の定位置を守り、リバプールのスター、モハメド・サラーと並んで代表のリーダーだ。

    「トレジエ」の愛称は、1998年ワールドカップ優勝したフランス代表FWデビッド・トレジエに由来し、ユース時代の指導者バドル・ラジャブが付けた。

    同コーチは「デビュー当時から外見もプレースタイルもトレゼゲに似ていた。ヘディングが強くて得点を挙げる姿も重なり、この愛称をつけた。ここまで長く呼ばれるとは想像していなかった」と語る。

    31歳のトリジエは、今回のW杯では母国での注目度が低く、過去の大会ほど存在感を示せていない。

    トレジエは「12年間代表でプレーし、エジプトのユニフォームを着る価値とエンブレムの重みを知っている。何百万人もの選手が私たちの立場を夢見ている。だから若い選手に経験を伝えたい」と語った。

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