ワールドカップをベスト16で敗退して終えた後、クロアチアは新たなスタートを切ることを決断した。9年続いたズラトコ・ダディッチ時代は終わり、代表のベンチには元ウェストハム、ワトフォードのスラベン・ビリッチが就任。ビリッチは2006年から2012年まで、すでに代表監督を務めていた。初戦はチェコ共和国相手に白星発進。確かな軸から再出発し、モドリッチの決勝ゴール――41歳で代表史上最年長得点者となった――と、オーランド・シティ所属MFマルコ・パシャリッチの得点が勝利を決定づけた。なお、アタランタの選手とは同姓同名なだけだ。
AFP
翻訳者：
スペイン戦で得点を決めた、ボバンのお気に入りベリョとは誰か
役割と特徴
ネーションズリーグ第2戦のスペイン戦で、代表監督はディナモ・ザグレブに所属する2002年生まれのFWディオン・ドレナ・ベリョをセンターフォワードの先発に抜てきした。代表でのそのほかの出場は、3年前の2試合のみだった。初先発の一戦で、身長1.95メートルのストライカーの持ち味でもあるヘディングでさっそくゴールを決めた。左利きで、空中戦とボールキープに優れ、ミドルシュートも打てる。昨季はクロアチアリーグで31ゴールを挙げ、得点王に輝いた。
フロジノーネとモンツァが獲得を望んでいた
主役級の活躍を見せたシーズンによって、彼には移籍市場のスポットライトが当たった。昨夏に関心を示していたクラブの中にはフロジノーネとモンツァもあり、両クラブは彼がオシエクにいた頃から追っていた。その後、彼はブンデスリーガのアウクスブルクへ移籍し、ラピード・ウィーンへの1年間のレンタルを経て、ディナモ・ザグレブがズボニミール・ボバン会長の強い希望のもと、400万ユーロでクロアチアへ呼び戻した。現在の評価額は1500万ユーロ前後とされており、ボバン自身もヨーロッパ5大リーグの一つから届いた非常に重要なオファーを断ったことを明かしている。
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