主役級の活躍を見せたシーズンによって、彼には移籍市場のスポットライトが当たった。昨夏に関心を示していたクラブの中にはフロジノーネとモンツァもあり、両クラブは彼がオシエクにいた頃から追っていた。その後、彼はブンデスリーガのアウクスブルクへ移籍し、ラピード・ウィーンへの1年間のレンタルを経て、ディナモ・ザグレブがズボニミール・ボバン会長の強い希望のもと、400万ユーロでクロアチアへ呼び戻した。現在の評価額は1500万ユーロ前後とされており、ボバン自身もヨーロッパ5大リーグの一つから届いた非常に重要なオファーを断ったことを明かしている。