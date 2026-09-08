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「スペイン戦だけはやめて！」 ラミン・ヤマル、古巣バルセロナの元監督シャビへ機知に富んだ代表メッセージ
ヤマル、シャビのオランダでの成功を支持
ラミン・ヤマルは、シャビがオランダ代表の新監督に就任したことを受け、前バルセロナ監督へ冗談交じりのメッセージを送った。バルセロナのチャンピオンズリーグでのフェイエノールト戦を前に語った19歳は、かつての指揮官との関係を振り返った。
シャビはヤマルにバルセロナのトップチームデビューの機会を与え、この若きウインガーを欧州サッカー界で最も将来を嘱望される才能の一人として確立させた。
ヤマルは、シャビがオランダ代表を率いる国際舞台の指導者へと移行するにあたり、その指導力に全面的な信頼を示した。
- AFP
「スペイン相手だけはやめて！」
ハンジ・フリックとともに報道陣に対応したヤマルは、シャビの戦術面での手腕を称賛し、新たな役職での成功を願った。ただし、明確に1つだけ例外を挙げた。
「彼は素晴らしい監督だし、自分としては国際試合でなら全部勝っていいと思っている」と、ヤマルは記者会見で語った。「ただ、スペイン戦は別だ」
スペイン代表のヤマルによるこの冗談交じりのコメントは、シャビへの変わらぬ感謝を示す一方で、自国代表への強い忠誠心も浮き彫りにした。
欧州への野心が最優先となる
シャビについての発言に加え、ヤマルは今季のチャンピオンズリーグ制覇に向けたバルセロナの強い決意を強調した。このティーンエージャーは、アンソニー・ゴードン、ロドリ、カリム・アデイェミ、ジョアン・カンセロを含む夏の新戦力が、チームを大きく強化したと述べた。
ハンジ・フリック監督もヤマルの自信に同調し、バルセロナには大会全体を勝ち抜けるだけの戦力があると断言した。
ヤマルは、今季における自身の究極の目標は、欧州カップを掲げることだとあらためて強調した。
- Joan Gosa
ホームでオランダとの一戦が待つ
バルセロナは次に、水曜夜のオランダ勢フェイエノールト戦で勝ち点3の確保を目指す。
ヤマルとチームメートは、ホームのサポーターの前で期待の大きさを圧倒的な開幕勝利という形で示すことを狙っている。
複数タイトル獲得を目指す中、好結果を手にできればバルセロナの欧州での戦いに勢いがつくはずだ。
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