ラミン・ヤマルは、シャビがオランダ代表の新監督に就任したことを受け、前バルセロナ監督へ冗談交じりのメッセージを送った。バルセロナのチャンピオンズリーグでのフェイエノールト戦を前に語った19歳は、かつての指揮官との関係を振り返った。

シャビはヤマルにバルセロナのトップチームデビューの機会を与え、この若きウインガーを欧州サッカー界で最も将来を嘱望される才能の一人として確立させた。

ヤマルは、シャビがオランダ代表を率いる国際舞台の指導者へと移行するにあたり、その指導力に全面的な信頼を示した。