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Spain Portugal GFXGetty
Thomas Hindle

翻訳者：

スペイン対ポルトガル戦の選手評価：ミケル・メリノは最高のスーパーサブ！アーセナル所属のスターが活躍し、C・ロナウド率いるポルトガルをW杯16強で破った。

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ポルトガル 対 スペイン
ポルトガル
スペイン
ワールドカップ
ミケル・メリーノ

ワールドカップベスト16の試合で、スペインはポルトガルを1-0で辛勝した。85分に投入されたアーセナルMFミケル・メリノが、91分に決勝点をマーク。スペインは終盤までチャンスを作れなかったが、メリノの一撃で勝利した。

スペインは序盤に好機を掴んだ。ミケル・オヤルサバルが独走してシュートしたが枠を外れ、最も決定的な場面を逃した。直後、ラミン・ヤマルが得意のカットインからシュート、ディオゴ・コスタに好セーブを強いた。しかしそれ以外は、規律あるポルトガル代表にしっかりと封じられていた。ヤマルは長い時間マークに縛られ、エースがほぼ封じ込まれたことでスペインは攻撃のアイデアに欠けていた。

守備でも役割を果たし、特にクリスティアーノ・ロナウドを封じた。

後半は低調。スペインがボールを支配しても活かせず、ヤマルもバエナも沈黙。

後半も終盤に差し掛かると、ルイス・デ・ラ・フエンテ監督はフェラン・トーレスとメリノを投入。2人の連係が機能し、試合を決めた。 トーレスのヒールパスをメリーノが受け、位置を外したコスタの脇を低射で抜き去った。そのまま駆け回るほどの喜び。メリーノはスペインの「スーパーサブ」へと成長した。奇跡的な決勝ゴールを生んだのは意外な選手だったが、スペインが不満を言う余地はほとんどない。ロナウドについても一言。彼はもうワールドカップに出場することはなく、ユーロ2028に出場する可能性も極めて低い。

内容は美しくなかったが、スペインにとっては仕事を果たした試合だった。結果がすべてだ。

GOALがダラス・スタジアムでのスペイン代表選手たちを採点する。

  • Pedro PorroGetty

    ゴールキーパーとディフェンス

    ウナイ・シモン（7/10）：

    大きな仕事はなかった。2度の routine なセーブと、まずまずのボール配給。

    ペドロ・ポロ（8/10）：

    右サイドバックで印象的なプレー。危険なヌノ・メンデスを楽に抑えた。

    パウ・クバルシ（7/10）：

    前線へ好パスを供給し、ロナウドを封じた。

    アイメリック・ラポルテ（6/10）：

    決定的な活躍ではないがスペースコントロールは良好。機動力の高いストライカー相手では試される。

    マルク・ククレラ（7/10）：

    サイドを広げボールを動かし続け、ペドロ・ネトにチャンスを与えなかった。

    • 広告
  • Dani OlmoGetty

    中盤

    ペドリ（6/10）：

    85分間、平凡なプレー。走り回ったが、試合のペースをコントロールできなかった。

    ロドリ（8/10）：

    中盤でのパフォーマンスは印象的。中央を固め、ポルトガルの攻撃を阻んだ。

    ダニ・オルモ（5/10）：

    スペースがなく、チャンスを2、3回作っただけ。

  • Lamine YamalGetty

    攻撃

    ラミン・ヤマル（7/10）：

    評価はまちまち。コスタに好セーブを強いたが、まだ本調子ではない。

    ミケル・オヤルサバル（6/10）：

    前半に絶好機を逃し、以降はリズムを取り戻せなかった。

    アレックス・バエナ（6/10）：

    光る場面はあったが、決定機は作れなかった。ニコ・ウィリアムズのようなスピード変化や独創性には欠ける。

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  • FBL-WC-2026-MATCH93-POR-ESPAFP

    サブメンバーとマネージャー

    フェラン・トーレス（8/10）：

    途中出場ながら鋭い動きで試合を活性化し、勝利を決めるアシストを記録した。

    ファビアン・ルイス（評価なし）：

    中盤に新鮮な息吹をもたらしたが、ボールに触れる機会はほとんどなかった。

    ミケル・メリノ（10/10）：

    91分に決勝弾。スペインのスーパーサブ。

    ボルハ・イグレシアス（評価なし）：

    インパクトを残す時間はなかった。

    ルイス・デ・ラ・フエンテ（8/10）：

    奇妙な試合だった。いつもどおりチームを組み立てたが攻撃の質は低かった。それでも試合をコントロールし、好機を生かして決勝点を奪った。名将の采配とは言い難いが、チームは勝ち進んだ。