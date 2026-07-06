スペイン対ポルトガル戦の選手評価：ミケル・メリノは最高のスーパーサブ！アーセナル所属のスターが活躍し、C・ロナウド率いるポルトガルをW杯16強で破った。

スペインは序盤に好機を掴んだ。ミケル・オヤルサバルが独走してシュートしたが枠を外れ、最も決定的な場面を逃した。直後、ラミン・ヤマルが得意のカットインからシュート、ディオゴ・コスタに好セーブを強いた。しかしそれ以外は、規律あるポルトガル代表にしっかりと封じられていた。ヤマルは長い時間マークに縛られ、エースがほぼ封じ込まれたことでスペインは攻撃のアイデアに欠けていた。

守備でも役割を果たし、特にクリスティアーノ・ロナウドを封じた。

後半は低調。スペインがボールを支配しても活かせず、ヤマルもバエナも沈黙。

後半も終盤に差し掛かると、ルイス・デ・ラ・フエンテ監督はフェラン・トーレスとメリノを投入。2人の連係が機能し、試合を決めた。 トーレスのヒールパスをメリーノが受け、位置を外したコスタの脇を低射で抜き去った。そのまま駆け回るほどの喜び。メリーノはスペインの「スーパーサブ」へと成長した。奇跡的な決勝ゴールを生んだのは意外な選手だったが、スペインが不満を言う余地はほとんどない。ロナウドについても一言。彼はもうワールドカップに出場することはなく、ユーロ2028に出場する可能性も極めて低い。

内容は美しくなかったが、スペインにとっては仕事を果たした試合だった。結果がすべてだ。

GOALがダラス・スタジアムでのスペイン代表選手たちを採点する。