Goal.com
ライブ

ワールドカップの瞬間を逃さないで

スコア、ライブ更新、そして分析情報への完全アクセスパス
探検
FBL-WC-2026-MATCH14-ESP-CPVAFP

翻訳者：

スペイン対カーボベルデ、CM採点。オヤルサバルは悪夢、ヤマルは奮闘、ヴォジーニャがヒーロー。

スペイン 対 カーボベルデ
スペイン
カーボベルデ
ワールドカップ

ワールドカップ初戦で「ブルー・シャークス」と対戦する「レッド・フューリーズ」の初戦評価。

スペイン対カーボベルデ 0-0


アトランタで衝撃。W杯初出場のカーボベルデが世界王者スペインを0-0で引き分けた。

ウナイ・シモン 6：終盤にボルヘスのヘディングをキャッチするまで仕事なし。

ジョレンテ 5.5：自分のサイドで奮闘したが、混乱したプレーも目立った。


ラポルテ 6：ヘディングで先制機を演出したが、守備機会は少なかった。


クバルシ 6：バルセロナ時代のようにビルドアップを試みるも、FWに脅かされることはなかったが、ほとんど抜け出せなかった。


ククレッラ 6：レアル・マドリード移籍直後ながらミドルシュートで脅威を示し、フェラン・トーレスのクロスバー直撃アシストにつながる動きも。後半は終盤のヘディングを除いてやや沈黙したが、チーム内では最も光った。


ファビアン・ルイス 5：後半開始早々に左足で2度シュート、さらにヘディングも試みたが物足りなかった。（71分 メリノ 6：投入直後にシュート、チームメイトより鋭さを見せた）


ロドリ 5.5：スペイン代表史上初めてラ・リーガ以外でプレーする主将。ククレラの走り込みをスルーパスで捉え、フェラン・トーレスのクロスバー直撃弾を演出。（87分よりニコ・ウィリアムズ 評価なし）


ペドリ 6：高いクオリティを示し、最初のチャンスを作りシュート。責任を持ってプレーし、チャンスを創出した。


フェラン・トーレス 5：活と速さを試みたが数的優位を作れず。ククレラのヘディングアシストを至近距離でクロスバーに当て先制逃し。レアル・マドリード移籍のサイドバックからのもう一つのチャンスもシュート弱く生かせず。（81分ダニ・オルモ 評価なし


オヤルサバル 4：前半は意欲不足で動きも硬く、ヘディングは2本のみ。さらに1966年のW杯以来、開始30分でボールに触れなかった史上初の選手となった。後半早々の空門外し（枠外）がすべて。 終盤の勝ち越し機も生かせず、不運な一夜だった。


ガビ 5：前半はほぼ存在感なし。71分、ラミネ・ヤマル 6：投入直後に2度の好機を演出。


デ・ラ・フエンテ監督 4.5：相手は格下だったが、序盤のペドリとヤマルの不在が響いた。チームは重く、アイデア不足。ブビスタに翻弄された。


  • カーボベルデ

    ヴォジーニャ8：前半はほとんど出番がなかった。フェラン・トーレスのシュートがクロスバーを叩いた後のオヤルサバルのヘディングシュート（飛び出しがやや遅れた）を処理した程度だった。しかし後半、フェラン・トーレスのシュートを好セーブで止め、ラポルテのヘディングはピコ・ロペスがブロックした。 40歳のチャベスはブルーシャークス90試合出場を最高の形で祝った。国民的英雄だ。


    ボルヘス 7.5：オヤルサバルのシュートを好セーブ（オフサイド）。何度もカバーに走り、終盤のヘディングはわずかに外れた。


    ピコ・ロペス 7.5：アイルランド出身。前監督がLinkedInで発掘。オヤルサバルのチャンスを前半に阻み、終始堅い守備。


    ロペス・カブラル 7：ボールコントロールを失敗し、ロレンテへのファウルで早々に警告を受けたが、フェラン・トーレスには好守。イエローの影響もあり、ヤマル投入直後に疲労で交代。（76分ジョアン・パウロ


    モレイラ 6：最初のソンブレロは鮮やかだったが、突破には苦戦。やがて対応した。


    ラロス・ドゥアルテ 6.5：中盤で力強く機転を利かせ、果敢にプレー。61分、デロイ・ドゥアルテ 6.5：ラロスと同様、頭脳と脚力で存在感を示した。


    ピナ 7：終盤のミドルで伝説を目前にした。


    メンデス 7：代表最多得点者の技術と献身性を示した。


    モンテイロ 6.5：リスクを冒してもボールを無駄にせず、ブビスタ監督の戦術に不可欠（79分アルカンジョ sv


    ジョヴァン・カブラル 6.5：攻撃参加を控え、守備に奔走。実質的なサイドバックとして並外れた献身性を示した。（61分よりセメド 6.5：守備補強のため投入され、役割を果たした）


    ロシャ・リブラメント 6：中盤からシュート。スペインDFに孤立しながらも粘った。（61分 ヌノ・ダ・コスタ 6.5：元ヴェローナ似の奮闘）。


    ブビスタ監督 8：序盤はコンパクトな布陣でカウンターを狙い、前半はデ・ラ・フエンテを翻弄。スペインを自陣深くまで押し込み、初戦で歴史的な勝利をもたらした。

    • 広告
ワールドカップ
スペイン crest
スペイン
ESP
サウジアラビア crest
サウジアラビア
KSA
ワールドカップ
ウルグアイ crest
ウルグアイ
URU
カーボベルデ crest
カーボベルデ
CPV