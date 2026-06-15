スペイン対カーボベルデ、CM採点。オヤルサバルは悪夢、ヤマルは奮闘、ヴォジーニャがヒーロー。

スペイン対カーボベルデ 0-0





アトランタで衝撃。W杯初出場のカーボベルデが世界王者スペインを0-0で引き分けた。

ウナイ・シモン 6：終盤にボルヘスのヘディングをキャッチするまで仕事なし。

ジョレンテ 5.5：自分のサイドで奮闘したが、混乱したプレーも目立った。





ラポルテ 6：ヘディングで先制機を演出したが、守備機会は少なかった。





クバルシ 6：バルセロナ時代のようにビルドアップを試みるも、FWに脅かされることはなかったが、ほとんど抜け出せなかった。





ククレッラ 6：レアル・マドリード移籍直後ながらミドルシュートで脅威を示し、フェラン・トーレスのクロスバー直撃アシストにつながる動きも。後半は終盤のヘディングを除いてやや沈黙したが、チーム内では最も光った。





ファビアン・ルイス 5：後半開始早々に左足で2度シュート、さらにヘディングも試みたが物足りなかった。（71分 メリノ 6：投入直後にシュート、チームメイトより鋭さを見せた）





ロドリ 5.5：スペイン代表史上初めてラ・リーガ以外でプレーする主将。ククレラの走り込みをスルーパスで捉え、フェラン・トーレスのクロスバー直撃弾を演出。（87分よりニコ・ウィリアムズ 評価なし）





ペドリ 6：高いクオリティを示し、最初のチャンスを作りシュート。責任を持ってプレーし、チャンスを創出した。





フェラン・トーレス 5：活と速さを試みたが数的優位を作れず。ククレラのヘディングアシストを至近距離でクロスバーに当て先制逃し。レアル・マドリード移籍のサイドバックからのもう一つのチャンスもシュート弱く生かせず。（81分ダニ・オルモ 評価なし）





オヤルサバル 4：前半は意欲不足で動きも硬く、ヘディングは2本のみ。さらに1966年のW杯以来、開始30分でボールに触れなかった史上初の選手となった。後半早々の空門外し（枠外）がすべて。 終盤の勝ち越し機も生かせず、不運な一夜だった。





ガビ 5：前半はほぼ存在感なし。71分、ラミネ・ヤマル 6：投入直後に2度の好機を演出。





デ・ラ・フエンテ監督 4.5：相手は格下だったが、序盤のペドリとヤマルの不在が響いた。チームは重く、アイデア不足。ブビスタに翻弄された。



