世界ランク64位の相手にスペインは多くのチャンスを作れず、ペドリも本調子ではなかった。フェラン・トーレスや他のフォワードも決定機を活かせず、トーレスは前半に絶好機を逃した。ミケル・オヤルサバルもストライカーとして期待に応えられなかった。
ルイス・デ・ラ・フエンテ監督は後半20分、ラミネ・ヤマルを投入して攻勢を強めた。ヤマルは攻撃に活をもたらしたが、それでもスペインはカーボベルデの堅守を崩せず、無得点に終わった。
以下、GOALがアタランタでの試合に出場したスペイン代表選手全員を採点する。
世界ランク64位の相手にスペインは多くのチャンスを作れず、ペドリも本調子ではなかった。フェラン・トーレスや他のフォワードも決定機を活かせず、トーレスは前半に絶好機を逃した。ミケル・オヤルサバルもストライカーとして期待に応えられなかった。
ルイス・デ・ラ・フエンテ監督は後半20分、ラミネ・ヤマルを投入して攻勢を強めた。ヤマルは攻撃に活をもたらしたが、それでもスペインはカーボベルデの堅守を崩せず、無得点に終わった。
以下、GOALがアタランタでの試合に出場したスペイン代表選手全員を採点する。
ウナイ・シモン（6/10）：
配球はまずまずで、試合では1セーブのみ。
マルコス・ジョレンテ (6/10)：
右サイドで活発に動き、ジョヴァネ・カブラルを足払いで倒した場面ではイエローカードを免れた。
パウ・クバルシ（6/10）：
カーボベルデの攻撃はほとんど脅威がなく、バルセロナの若手にとっては楽な試合だった。
アイメリック・ラポルテ（6/10）：
前半ATには好ヘディングでヴォジーニャに好守を強いた。
マルク・ククレジャ（7/10）：
スペイン代表で最も危険な攻撃の起点となった。レアル・マドリードの新加入左SBは、フェラン・トーレスに2度の絶好機を演出したが、どちらも決めるべきだった。
ロドリ（7/10）：
中盤を支配し、期待通りの活躍。前半最大のチャンスも演出した。カーボベルデDF裏へ絶妙な浮き球を送り、ククレジャがヘディングでフェランへつないだ。
ファビアン・ルイス（6/10）：
前線へ積極的に突破を試みたが実を結ばず。最近のけがの影響か、動きはまだ鈍い。
フェラン・トーレス（3/10）：
6ヤードの至近距離からバーを叩いたのは許されないミスで、ハーフタイム直前にヴォジーニャへ放った力ないシュートも批判されるべきだ。80分間もピッチに残ったことは信じがたい。
ペドリ（5/10）：
バルセロナのゲームメーカーは常に何かをしようとしていたが、彼の高い基準からすれば貧弱なパフォーマンスで、この試合を支配すべきだった。
ガビ（3/10）：
先発起用されたが、左サイドでアイデアを示せず、早期交代は当然だった。
ミケル・オヤルサバル（4/10）：
ループ気味のヘディングシュートはヴォジーニャに弾かれたが、それ以外ではほとんど存在感を示せなかった。スペインには真の「9番」がいないことが、大きな問題だ。
ラミン・ヤマル（6/10）：
61分に出場し、鋭いプレーを見せたがチームを救えなかった。
ミケル・メリノ（6/10）：
ヤマルとともに途中出場し、ピコ・ロペスに阻まれたが、決勝点になりかけたシュートを放った。
ダニ・オルモ（6/10）：
フェランに代わり終盤10分間出場し、メリノへ好機を創出した。
ニコ・ウィリアムズ (x/10)：
ヤマル同様、負傷から復帰したが終盤の出場では存在感を示せなかった。
ルイス・デ・ラ・フエンテ（3/10）：
EURO2024制覇の監督も、この体たらくでは批判は免れない。スペインは本来の強さを示せず、負傷者が選出に影響したとしても、ガビを先発させた判断は疑問だ。デ・ラ・フエンテ監督は、次戦サウジアラビア戦でヤマルが万全で先発することを祈るしかない。なぜなら、この試合が示したように、ヤマルがいないとチームは機能しないからだ。