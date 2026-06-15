世界ランク64位の相手にスペインは多くのチャンスを作れず、ペドリも本調子ではなかった。フェラン・トーレスや他のフォワードも決定機を活かせず、トーレスは前半に絶好機を逃した。ミケル・オヤルサバルもストライカーとして期待に応えられなかった。

ルイス・デ・ラ・フエンテ監督は後半20分、ラミネ・ヤマルを投入して攻勢を強めた。ヤマルは攻撃に活をもたらしたが、それでもスペインはカーボベルデの堅守を崩せず、無得点に終わった。

以下、GOALがアタランタでの試合に出場したスペイン代表選手全員を採点する。