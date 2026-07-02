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Krishan Davis

翻訳者：

スペイン対オーストリアの選手評価：ラ・ロハが勢いづいてきた！ミケル・オヤルサバルが2得点、ラミン・ヤマルも活躍。欧州王者スペインがW杯決勝Tで本領発揮。

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スペイン 対 オーストリア
ミケル・オヤルザバル
ラミン・ヤマル

スペインは木曜日、ロサンゼルスでオーストリアを3－0で下し、2026年W杯ベスト16進出を決めた。欧州王者は試合開始から優位に立ち、ミケル・オヤルサバルの2得点とペドロ・ポロのヘディングで大会序盤の不安を振り切った。

スペイン代表は序盤こそ出遅れたが、すぐにペースを握りリードを許さなかった。アイメリック・ラポルトのヘディングがわずかに枠を外れた直後、マルク・ククレラがコーナーキックから強烈なシュート。一度は先制点となったが、GKへのファウルを取られ取り消された。

ラミン・ヤマルとオヤルサバルが好機を創出するも、オーストリアGKアレクサンダー・シュラーガーの好守に阻まれた。しかし4分後、オヤルサバルがククレラの低いクロスを押し込み先制。前半アディショナルタイムにはヤマルが追加点のチャンスを迎えたが、アレックス・バエナのFKがクロスバーを掠め、続くシュートもニアポストで止められた。

後半も流れは変わらず、ロドリのシュートはディフレクトして枠を外れた。途中出場のカラジッチがオーストリアの好機を掴んだ直後、バエナからポロへパスが通り、ポロのヘディングが2点目を決めた。

終了5分前、ヤマルのシュートはアラバにゴールライン上でクリアされたが、アディショナルタイムにオヤルサバルがククレラのクロスを右足で押し込み3－0。スペインはベスト16進出し、ポルトガルまたはクロアチアと対戦する。

GOALがロサンゼルスでのスペイン代表選手を採点する。

  • Spain v Austria: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    ゴールキーパーとディフェンス

    ウナイ・シモン（6/10）：

    セーブは一度もなし。チケット代は請求されるべき。

    ペドロ・ポロ（8/10）：

    守備の責務を怠らず、補助的なウインガーとしても機能した。2点目を決めた見事なヘディングシュート。

    パウ・クバルシ（7/10）：

    若さを感じさせない落ち着いたプレーでチームを前線へ押し上げた。

    アイメリック・ラポルテ（7/10）：

    守備機会は少なかったが安定感あり。ボールを保持し、スムーズなパスを供給。

    マルク・ククレラ（8/10）：

    高い位置を取って攻撃参加。取り消されたゴールもあったが、直後にオヤルサバルへアシストし、終盤も好機を創出した。

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    中盤

    ロドリ（7/10）：

    中盤の底でメトロノームのように安定し、オーストリアの稀有な前線への攻め込みを阻んだ。

    ペドリ（6/10）：

    前半に彼らしい巧みなパスで好機を演出。常にボールを受け、展開へつなげる準備ができていた。

    ダニ・オルモ（6/10）：

    ペナルティエリア内で華麗なターンを見せたが、その後押し出された。守備でも献身的に働いた。

  • Spain v Austria: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    攻撃

    ラミン・ヤマル（7/10）：

    コンラッド・ライマーの厳しいマークを受けながらも、いつものように輝かしいプレーを見せ、さらに一段とレベルを上げた。終盤には確実なゴールチャンスを阻まれた。

    ミケル・オヤルサバル（8/10）：

    ククレラのピンポイントクロスから最初のゴールを簡単に決め、2点目も同様の形。ペナルティエリア内での決定力は抜群だった。

    アレックス・バエナ（7/10）：

    序盤から鋭い動きでスペインの好機を演出。ポロへの絶妙なクロスも光った。

  • Spain v Austria: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    サブメンバーとマネージャー

    ミケル・メリノ（5/10）：

    存在感を示せなかった。

    フェラン・トーレス（5/10）：

    好機を2、3回逃した。

    ガビ（評価なし）：

    途中出場もプレー時間はわずか5分。

    マルク・プビル（評価なし）：

    試合終了間際に投入され守備を固めた。

    ファビアン・ルイス（評価なし）：

    彼も試合終了間際に投入されたが、出場時間が短く満足していないだろう。

    ルイス・デ・ラ・フエンテ（7/10）：

    スペイン代表は今大会で最も説得力のあるパフォーマンスを示し、不気味なほど絶好のタイミングで調子が上がってきた。

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