スペイン代表は序盤こそ出遅れたが、すぐにペースを握りリードを許さなかった。アイメリック・ラポルトのヘディングがわずかに枠を外れた直後、マルク・ククレラがコーナーキックから強烈なシュート。一度は先制点となったが、GKへのファウルを取られ取り消された。

ラミン・ヤマルとオヤルサバルが好機を創出するも、オーストリアGKアレクサンダー・シュラーガーの好守に阻まれた。しかし4分後、オヤルサバルがククレラの低いクロスを押し込み先制。前半アディショナルタイムにはヤマルが追加点のチャンスを迎えたが、アレックス・バエナのFKがクロスバーを掠め、続くシュートもニアポストで止められた。

後半も流れは変わらず、ロドリのシュートはディフレクトして枠を外れた。途中出場のカラジッチがオーストリアの好機を掴んだ直後、バエナからポロへパスが通り、ポロのヘディングが2点目を決めた。

終了5分前、ヤマルのシュートはアラバにゴールライン上でクリアされたが、アディショナルタイムにオヤルサバルがククレラのクロスを右足で押し込み3－0。スペインはベスト16進出し、ポルトガルまたはクロアチアと対戦する。

GOALがロサンゼルスでのスペイン代表選手を採点する。