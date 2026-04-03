スペイン対エジプト戦でイスラム嫌悪的なチャントが飛び交う中、ハンス・フリック監督がラミネ・ヤマルの反人種差別メッセージを支持

バルセロナがアトレティコ・マドリードとの重要なリーガ・エスパニョーラのアウェイ戦を控えて、フリック監督は、自チームのスター選手が示した「包摂」への姿勢を全面的に支持した。ドイツ人監督は、ヘイトスピーチを根絶し、包摂の価値観を推進するためには、サッカー界が団結しなければならないと強調した。

記者会見で代表戦期間後の余波について問われたフリック監督は、次のように述べた。「彼のメッセージは非常に明確だったと思う。 私たちは日々サッカーに生き、サッカーに息づいている。だからこそ、統合と包摂の価値観を推進しなければならない。一部の人がこれを理解していないのは残念だ。私たちは反省し、この状況を改善するために努力する必要がある。人種差別には居場所がない。サッカーにおいても、人生においても。決してあってはならない。肌の色、宗教、出身地に関わらず、私たちは皆、共に歩み、互いを尊重しなければならない。」