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スペイン対エジプト戦でイスラム嫌悪的なチャントが飛び交う中、ハンス・フリック監督がラミネ・ヤマルの反人種差別メッセージを支持
警察がイスラム嫌悪に基づく暴言を捜査
バルセロナの地方当局は、火曜日に開催されたスペイン対エジプトのスコアレスドローの試合中に発生した「イスラム嫌悪および外国人排斥的な」チャントについて、正式な調査を開始した。 報道によると、観客はアウェーチームに対して侮蔑的な歌を歌い、ハーフタイムの礼拝中には口笛を吹き、ヤマルに深刻な影響を与える敵対的な雰囲気を作り出したという。この嫌がらせは彼個人に向けられたものではなかったが、この10代の選手はソーシャルメディアを通じて、宗教を嘲笑の道具として利用した加害者たちを「無知」かつ「人種差別主義者」だと非難した。
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フリックは文化的な省察を求めている
バルセロナがアトレティコ・マドリードとの重要なリーガ・エスパニョーラのアウェイ戦を控えて、フリック監督は、自チームのスター選手が示した「包摂」への姿勢を全面的に支持した。ドイツ人監督は、ヘイトスピーチを根絶し、包摂の価値観を推進するためには、サッカー界が団結しなければならないと強調した。
記者会見で代表戦期間後の余波について問われたフリック監督は、次のように述べた。「彼のメッセージは非常に明確だったと思う。 私たちは日々サッカーに生き、サッカーに息づいている。だからこそ、統合と包摂の価値観を推進しなければならない。一部の人がこれを理解していないのは残念だ。私たちは反省し、この状況を改善するために努力する必要がある。人種差別には居場所がない。サッカーにおいても、人生においても。決してあってはならない。肌の色、宗教、出身地に関わらず、私たちは皆、共に歩み、互いを尊重しなければならない。」
政府やプレイヤーからの非難
この騒動は地方政府の最高レベルにまで波及しており、カタルーニャ州のスポーツ大臣ベルニ・アルバレス氏は、計画的に行われたこのヘイトスピーチを、スポーツ界にとっての「大きな後退」だと表現した。
すでにスペイン代表として25試合に出場し、ユーロ2024優勝の立役者となったヤマルは、さらなる敬意を求める一方で自身のアイデンティティを再確認した。感情を込めたインスタグラムの投稿で、彼は次のように述べた。「私はムスリムです、アルハムドゥリッラー。昨日、スタジアムで『跳ばない奴はムスリムだ』というチャントが聞こえました。 私が対戦相手のチームに所属していたため、個人的な攻撃ではないことは分かっている。しかし、ムスリムとして、それは依然として不敬であり、許しがたい行為だ。すべての熱狂的なファンがそうではないことは理解しているが、こうした言葉を歌う人々へ言いたい。ピッチ上で宗教を嘲笑の材料にすることは、あなたたちを無知で人種差別的な人間にしている。サッカーは楽しみ、応援するためのものであり、人のあり方や信条を軽んじるためのものではない。」
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アトレティコとの3連戦が迫る
バルセロナは現在、残り9試合を残してレアル・マドリードに4ポイントのリードを築いているが、ヤマルは今後、わずか10日間でアトレティコとの3試合を含む過酷なスケジュールを乗り切らなければならない。 この過酷な連戦は、今週末のメトロポリターノでのアウェイ戦から始まり、4日後にはチャンピオンズリーグ準々決勝第1戦、続いて同市ライバルのエスパニョールとのリーガ・エスパニョーラ戦が控えている。フリック監督率いるチームは、4月14日の第2戦でディエゴ・シメオネ監督率いるアトレティコとの一連の激戦を締めくくることになる。