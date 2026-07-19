スペイン対アルゼンチン戦の選手評価：「ビバ・ラ・ロハ！」。フェラン・トーレスが欧州王者をワールドカップ制覇へ導き、圧倒的な決勝パフォーマンスが実を結んだ。

ニュージャージーでの試合は精彩を欠いた。スペインはサッカーらしいプレーを展開したが、アルゼンチンはそうではなかった。スペインが120分間着実に相手を封じ込める一方で、アルゼンチンは枠内シュートを1本も放てなかった。

スペインは序盤、右のヤマルが好機を創出し、10分以内にマルティネスにセーブされた。それ以外では支配しながらも、シュートは控えめ。ククレラのシュートがポストを捉えたのが最大のチャンスだった。

後半は攻撃の選択肢が増え、ラ・ロハが改善。左のニコ・ウィリアムズがスピードで突破し、フェランがDFを押し下げた。しかしGKエミリアーノ・マルティネスが覚醒し、終盤の連続攻撃を好セーブで阻み、延長へ。その直前、エンツォ・フェルナンデスが2枚目のイエローで退場した。

スペインはボールを支配し続けたが、アルゼンチンの堅守を崩せず、マルティネスの好セーブに阻まれた。

しかし終盤、ウィリアムズがファーで競り勝ちフェランへ落とし、フェランが切り込んでネットを揺らしスペインが先制。アルゼンチンも反撃したが、クバルシのブロックで同点は許さず。

GOALがニュージャージーでのスペイン代表選手たちを採点する。