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Ferran TorresGetty
Thomas Hindle

翻訳者：

スペイン対アルゼンチン戦の選手評価：「ビバ・ラ・ロハ！」。フェラン・トーレスが欧州王者をワールドカップ制覇へ導き、圧倒的な決勝パフォーマンスが実を結んだ。

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スペイン 対 アルゼンチン

フェラン・トーレスの決勝点でスペインが2026年ワールドカップを制した。この決勝は精彩を欠いた。この日サッカーをしようとしたのはラ・ロハだけだった。バルセロナ所属のフォワードの活躍でスペインは延長戦で当然の勝利を収めた。この勝利でスペインは主要タイトル2大会連続制覇。また、この敗戦でレオ・メッシのアルゼンチン代表キャリアが終わった可能性もある。

ニュージャージーでの試合は精彩を欠いた。スペインはサッカーらしいプレーを展開したが、アルゼンチンはそうではなかった。スペインが120分間着実に相手を封じ込める一方で、アルゼンチンは枠内シュートを1本も放てなかった。

スペインは序盤、右のヤマルが好機を創出し、10分以内にマルティネスにセーブされた。それ以外では支配しながらも、シュートは控えめ。ククレラのシュートがポストを捉えたのが最大のチャンスだった。

後半は攻撃の選択肢が増え、ラ・ロハが改善。左のニコ・ウィリアムズがスピードで突破し、フェランがDFを押し下げた。しかしGKエミリアーノ・マルティネスが覚醒し、終盤の連続攻撃を好セーブで阻み、延長へ。その直前、エンツォ・フェルナンデスが2枚目のイエローで退場した。

スペインはボールを支配し続けたが、アルゼンチンの堅守を崩せず、マルティネスの好セーブに阻まれた。

しかし終盤、ウィリアムズがファーで競り勝ちフェランへ落とし、フェランが切り込んでネットを揺らしスペインが先制。アルゼンチンも反撃したが、クバルシのブロックで同点は許さず。

GOALがニュージャージーでのスペイン代表選手たちを採点する。

  • Marc Cucurella Getty

    ゴールキーパーとディフェンス

    ウナイ・シモン（7/10）：

    何度かタイミングよくゴールラインから飛び出したが、セーブする機会はなかった。

    ペドロ・ポロ（7/10）：

    サイドを広く使いボールを動かし続けたが、決定的なパスは不足していた。

    パウ・クバルシ（8/10）：

    エンツォ・フェルナンデスを退場させるファウルを誘った。ロングボールへの対応も良く、ボール保持時も落ち着いていた。終盤には試合を決定づけるブロックも披露。

    アイメリック・ラポルテ（7/10）：

    ボールタッチは多く、パスも正確だったが、守備での仕事は少なかった。

    マルク・ククレラ（8/10）：

    メッシを封じ、攻撃でも推進力を発揮。代表でも安定感抜群。

    • 広告
  • RodriGetty

    中盤

    ロドリ（8/10）：

    ほぼ全編で素晴らしいプレー。中盤から試合をコントロールし、スペースを効果的に支配した。

    ファビアン・ルイス（6/10）：

    チャンスを創出し、アルゼンチン中盤を封じた。

    ダニ・オルモ（7/10）：

    スペインが抱える問題の象徴。ボールキープと動きは良かったが、決定機にシュートを放てなかった。

  • Lamine YamalGetty

    攻撃

    ラミン・ヤマル（8/10）：

    序盤は活発だったが、アルゼンチンは彼をピッチから追い出そうと必死になった。試合が進むにつれて調子を上げ、真の脅威となった。

    ミケル・オヤルサバル（6/10）：

    ボールタッチ25回、パス成功11本、中途半端なシュートを数本。調子の良い日は素晴らしいが、この日は小細工が多く効果的ではなかった。

    アレックス・バエナ（6/10）：

    左ウイングという不慣れなポジションで起用された。連携は良かったが、スペインが必要としていたスピードの注入には至らなかった。

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  • Luis De La FuenteGetty

    サブメンバーとマネージャー

    ペドリ（7/10）：

    途中出場し、スペインが切実に必要とした攻撃意識を少し示した。

    フェラン・トーレス（10/10）：

    この日のヒーロー。決勝点を決める前に2、3回好機を逃した。

    ニコ・ウィリアムズ（8/10）：

    ベンチから投入され、スピードと創造性で流れを変えた。

    ミケル・メリノ（6/10）：

    奮闘したが好機を1度逃した。

    マルティン・ズビメンディ（評価なし）：

    延長戦で中盤を支えた。

    エリック・ガルシア（評価なし）：

    後半20分ほどCBとして出場し、役割を果たした。

    ルイス・デ・ラ・フエンテ（10/10）：

    勝利！チームは試合を支配したが、攻撃の質は物足りなかった。スペインは延長まで決定的なプレーがなかったが、彼にとっては問題ない。主要タイトルを2大会連続で獲得した。