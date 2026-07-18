「ドナルド・トランプさん、助けてください！」2010年W杯優勝メンバーで元DFのジョアン・カプデヴィラがツイートした。「ESTAが却下され、子ども들과 함께 결승전을 볼 수 없게 됐습니다.」

多くのヨーロッパ人がビザなしで最大90日間の観光やビジネス滞在を可能にする電子渡航許可だが、却下理由は不明だ。

今回、役員や選手が入国を拒否されるのは初めてではなく、最も有名なのはFIFAに事前指名されていた審判オマル・アルタン氏が大会に参加できなかった例だ。



