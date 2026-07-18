2026年ワールドカップ決勝のスペイン対アルゼンチンが日曜にニュージャージー州で開催されるが、優勝者の一人が出席できない見込みだ。そのため、ドナルド・トランプ大統領に対し公に要請が出された。
Getty Images News
翻訳者：
スペイン対アルゼンチンのワールドカップ決勝を前に、優勝国がドナルド・トランプ米大統領に支援を要請。
「ドナルド・トランプさん、助けてください！」2010年W杯優勝メンバーで元DFのジョアン・カプデヴィラがツイートした。「ESTAが却下され、子ども들과 함께 결승전을 볼 수 없게 됐습니다.」
多くのヨーロッパ人がビザなしで最大90日間の観光やビジネス滞在を可能にする電子渡航許可だが、却下理由は不明だ。
今回、役員や選手が入国を拒否されるのは初めてではなく、最も有名なのはFIFAに事前指名されていた審判オマル・アルタン氏が大会に参加できなかった例だ。
カプデヴィラは懇願する。「誰か、この件で助けてくれませんか？」
一方、ESTA申請が却下される理由は多岐にわたります。主な理由は、米国当局とのトラブル、安全保障・犯罪歴・健康上の問題、虚偽や不完全な情報の提供、渡航目的の疑義などです。
それでもカプデヴィラは決勝戦に駆けつけるため、あらゆる手段を尽くすつもりだ。「誰か助けてくれないか？2010年のチームメイトや今のチームと共に現地で応援できることを、どれほど楽しみにしていたか、君たちには想像もつかないだろう」と彼は続けた。
48歳の彼は「米国に入国できないとは信じられない。サッカー好きの子供たちとあの瞬間を共有できないのが残念だ。解決策を知っている方がいれば、一生感謝する」と語った。
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