スペイン対アルゼンチンのワールドカップ決勝を前に、リオネル・メッシが「素晴らしい」とラミン・ヤマルを称賛。

重要な一戦を前に、アルゼンチン代表キャプテンのメッシは、この若手ウインガーを大いに称賛し、彼の国際舞台での驚異的な成長を認めた。

メッシは「ラミンは素晴らしい選手だ。私が愛し、成功を願うクラブでプレーしているので、彼の活躍をずっと注目してきた。19歳ながらすでに世界屈指の選手だ。長いキャリアの中で歴史に残る偉業を成し遂げる可能性もある。今回はそれが実現しないように全力を尽くす」と語った。



