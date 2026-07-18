(C)Getty Images
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スペイン対アルゼンチンのワールドカップ決勝を前に、リオネル・メッシが「素晴らしい」とラミン・ヤマルを称賛。
- GOAL
ラ・マシアのレジェンドたちが激突
今週末のワールドカップ決勝はニュージャージーで開かれ、バルセロナユース出身の「黄金世代」が激突する。スペイン代表19歳のヤマルは、古巣の象徴的な主将に挑む。チャリティー撮影で赤ん坊のヤマルを抱くスーパースターの懐かしい写真が再投稿され、注目度はさらに高まっている。
メッシが10代の若手を称賛
重要な一戦を前に、アルゼンチン代表キャプテンのメッシは、この若手ウインガーを大いに称賛し、彼の国際舞台での驚異的な成長を認めた。
メッシは「ラミンは素晴らしい選手だ。私が愛し、成功を願うクラブでプレーしているので、彼の活躍をずっと注目してきた。19歳ながらすでに世界屈指の選手だ。長いキャリアの中で歴史に残る偉業を成し遂げる可能性もある。今回はそれが実現しないように全力を尽くす」と語った。
思いがけない運命の転機
最近、ソーシャルメディアで話題になったあの瞬間について、伝説の背番号10は10年以上前にその若き天才と偶然出会った出来事を懐かしそうに語った。
彼はこう付け加えた。「あの写真は信じられない。人生とは……彼が赤ん坊のときに一緒に写真を撮ったのに、今やワールドカップ決勝で対峙するとは。彼は今や世界最高の選手の一人だ。彼の成功はバルセロナの成功にもつながるから、心から幸運を祈っている。もちろん、彼に最高のプレーをさせないよう、我々も良い試合をするよう努める。とはいえ、それは難しいけど。」
世界覇権が懸かっている
両チームとも絶好調でこの大一番に臨む。スペインは17試合無敗、アルビセレステは全大会で14連勝中。 スペインの守備陣は、8得点を挙げ大会得点ランキング首位タイのアルゼンチン主将に警戒が必要だ。ニューヨーク・ニュージャージー・スタジアムでの一戦は、両巨人のチーム力と安定性が試され、新王者の座を争う。
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