ウナイ・シモン - 6/10

シモンはこの試合で比較的多くの仕事をこなし、計3本のセーブを記録した。ゴードンとケインの決定力あるフィニッシュにはほとんど対応しようがなかった一方、イングランドのプレッシャーを受ける中でもスペインが構造を保つうえで、彼の配球は不可欠だった。ただ、イングランドの鋭いカウンターには時折苦しむ場面も見られた。

マルク・ククレジャ - 5/10

レアル・マドリーのこの選手は、前半にイングランドのサイドの選手たちのスピードへの対応に苦しみ、さらにケインのヘディングが太ももに当たってネットに吸い込まれる不運な形で2点目を許した。しかし、試合が進むにつれてパフォーマンスは大きく改善。スペインの22回のクリアに貢献し、終盤にボックス内へ送られたクロスをはね返したほか、後半の立て直しの中では左サイドで安定した逃げ道にもなった。

マルク・プビル - 5/10

若いフルバックにとっては厳しい夜となり、ゴードンの動きへの対応に苦しむ場面があった。前半のトランジション局面では脆さを見せた最終ラインの一員だったが、後半にスペインがボールを支配した際には、攻撃をサポートするうえで優れたエネルギーを示した。

アイメリク・ラポルト - 7/10

ラポルトはスペイン守備陣の中央で落ち着きをもたらす存在だった。チームの20回のインターセプトのうち複数を記録し、ケインに向けられたパスを巧みに読み切って遮断。最終ラインからプレーを組み立てる能力は、スペインが計506本のパスを記録するうえで極めて重要だった。

パウ・クバルシ - 6/10

このティーンエイジャーは、その卓越した技術力の片りんを見せた一方で、ケインとのフィジカル勝負には大きな学びを強いられた。それでも試合の中で存在感を増し、イングランドに計14本のシュートを許しながらも枠内はわずか5本に抑えた守備の働きに貢献した。