試合は、スペインベンチによる一連の的確な交代策によって大きく流れが変わった。アレックス・バエナは、ダニ・オルモの見事なプレーを受けて後半15分にスペインの同点弾を決め、その後ミケル・オヤルサバルが後半29分にバエナのアシストから逆転ゴールを奪った。終盤はイングランドが圧力を強めたが、ボール保持で上回ったスペインは、最終的にポゼッション53％、498本のパスで試合のテンポを支配し、終盤をうまく乗り切ってこのネーションズリーグのスリラーで勝ち点3を手にした。is Nations League thriller.
スペイン代表選手採点 対イングランド代表：途中出場のアレックス・バエナとミケル・オヤルサバルが圧巻のウェンブリー逆転劇で再びイングランド代表を打ち砕く
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GK＆DF
ウナイ・シモン - 6/10
シモンはこの試合で比較的多くの仕事をこなし、計3本のセーブを記録した。ゴードンとケインの決定力あるフィニッシュにはほとんど対応しようがなかった一方、イングランドのプレッシャーを受ける中でもスペインが構造を保つうえで、彼の配球は不可欠だった。ただ、イングランドの鋭いカウンターには時折苦しむ場面も見られた。
マルク・ククレジャ - 5/10
レアル・マドリーのこの選手は、前半にイングランドのサイドの選手たちのスピードへの対応に苦しみ、さらにケインのヘディングが太ももに当たってネットに吸い込まれる不運な形で2点目を許した。しかし、試合が進むにつれてパフォーマンスは大きく改善。スペインの22回のクリアに貢献し、終盤にボックス内へ送られたクロスをはね返したほか、後半の立て直しの中では左サイドで安定した逃げ道にもなった。
マルク・プビル - 5/10
若いフルバックにとっては厳しい夜となり、ゴードンの動きへの対応に苦しむ場面があった。前半のトランジション局面では脆さを見せた最終ラインの一員だったが、後半にスペインがボールを支配した際には、攻撃をサポートするうえで優れたエネルギーを示した。
アイメリク・ラポルト - 7/10
ラポルトはスペイン守備陣の中央で落ち着きをもたらす存在だった。チームの20回のインターセプトのうち複数を記録し、ケインに向けられたパスを巧みに読み切って遮断。最終ラインからプレーを組み立てる能力は、スペインが計506本のパスを記録するうえで極めて重要だった。
パウ・クバルシ - 6/10
このティーンエイジャーは、その卓越した技術力の片りんを見せた一方で、ケインとのフィジカル勝負には大きな学びを強いられた。それでも試合の中で存在感を増し、イングランドに計14本のシュートを許しながらも枠内はわずか5本に抑えた守備の働きに貢献した。
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ミッドフィールド
ロドリ 7/10
キャプテンはスペインのリズムを司り、ボール支配で優位に立つことを確実にした。53分にはジュード・ベリンガムへのチャレンジでPKを献上し、その後ハリー・ケインに失敗されたものの、それ以外のポジショニングは申し分なかった。見事に最終ラインの前をカバーし、創造性のある選手たちが持ち味を発揮できるようにした。前半を終えた時点でスペインがビハインドを負っていても、ロドリは決して慌てず、継続的に味方へボールを届けて圧力を維持した。
ファビアン・ルイス 6/10
ルイスは堅実ではあったが、際立った出来ではなかった。それでもロドリの隣で必要なバランスをもたらした。スペインがより縦への推進力を求める中、70分にペドリと交代したが、40分にケインが決めたゴール後のイングランドの猛攻をしのぐ上で、中盤中央での働きは極めて重要だった。
ダニ・オルモ 8/10
オルモは試合の大半で攻撃の主な火付け役となった。60分にはバエナの同点弾をアシストし、狭いスペースでのビジョンを示した。ライン間を漂うように動く能力によって、最終的にはイングランドの中盤の形を崩した。
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攻撃
ラミン・ヤマル - 7/10
ヤマルは開始2分でウェンブリーを静まり返らせ、冷静なフィニッシュでスペインに先制点をもたらした。前半のイングランド優勢の時間帯にはやや影響力が薄れたものの、そのスピードはカウンターで常に脅威となり、スペインの7度のカウンターアタックにも貢献した。
ニコ・ウィリアムズ - 6/10
ウィリアムズは幅を使ってイングランド守備陣を押し広げたが、何度か最後のボールを欠いた。また、イングランドのペナルティーエリア外で痛恨のスリップを犯し、それがアンソニー・ゴードンの同点弾につながる鋭いカウンターアタックの直接のきっかけとなった。後半にスペインが主導権を握ることになる戦術変更の一環として、55分に交代した。
フェラン・トーレス - 5/10
中央の役割でプレーしたトーレスは非常にアクティブだったが、決定力を大きく欠き、前半には試合を早い段階で決められた可能性のある明確な1対1のチャンスを2度逃した。55分にミケル・オヤルサバルと交代し、この交代がスペインの攻撃の様相を変えた。
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交代選手と監督
ミケル・オヤルサバル - 8/10
55分に途中出場したオヤルサバルは、試合を決定づける存在となった。74分にはストライカーとしての優れた嗅覚を発揮して決勝点となる3点目を決め、起用に応えるとともに、それまでのスペインに欠けていた前線の起点となった。
アレックス・バエナ - 9/10
まさにスーパーサブとして最高のパフォーマンスだった。55分にピッチに入ると、そのわずか6分後に2-2の同点弾を決め、さらにオヤルサバルの決勝点もお膳立てした。その影響力は即座に表れ、試合を一変させた。
ペドリ - 6/10
70分にルイスとの交代で投入されると、試合終盤にはスペインのボール保持を助け、時計を進める役割を果たした。
ミケル・メリーノ - 採点なし
82分に中盤へ強度を加えるため、戦術的な狙いを持った遅い時間帯での交代となった。
ルイス・デ・ラ・フエンテ - 9/10
試合運びにおける見事な采配だった。デ・ラ・フエンテは先発の前線が封じられていることを見抜き、60分を前に思い切った2枚替えを敢行。バエナとオヤルサバルの投入によって1-2の劣勢を3-2の勝利へと変え、戦術的な柔軟性を示した。
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