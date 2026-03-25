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スペイン代表監督のルイス・デ・ラ・フエンテは、バルセロナの「礼儀正しい」若き天才選手、ラミン・ヤマルを絶賛し、彼が「魔法にかけられた」と語った。
ラ・ロハの特別な才能
デ・ラ・フエンテ監督はヤマルについて語る際、惜しみなく賛辞を惜しまず、このバルセロナのユース出身選手を世界中の若手選手たちの模範として称賛した。DAZNの番組『Revelado』に出演したスペイン代表監督は、この10代の選手が、世界のサッカー界における同世代の選手たちとは一線を画す稀有な資質を備えていると強調した。
- AFP
ヤマルは「並外れた才能の持ち主」
「ラミンは、バランスの取れた教養があり、礼儀正しく、並外れた才能を持つ若者の好例だ。『君は特別な存在になる』と囁く魔法にかかったような選手たちは、一目見ただけでわかるものだ」とデ・ラ・フエンテ氏は語った。また同氏は、ヤマルがモロッコや赤道ギニア代表としての出場資格も有していたことを踏まえ、スペインサッカー連盟（RFEF）が、この若者が代表としての将来を「ラ・ロハ」に捧げるよう、たゆまぬ努力を重ねたことを指摘した。
さらに彼は次のように付け加えた。「だからこそ、RFEFは彼の忠誠心を確保し、チームに迎え入れ、スペイン代表でプレーすることが彼にとって最善の選択であると納得させるために、必要なあらゆる手を尽くしたのです」
ガビの負傷とロドリの復帰
会話は、バルセロナでガビが長期にわたる怪我に苦しんできたことによる精神的負担についても及んだ。デ・ラ・フエンテ監督は、この状況がスペイン代表チーム全体にとって壊滅的な打撃であったことを認め、「彼の怪我は、我々が経験した中で最も過酷な瞬間の一つだった。個人的には信じられないほど辛かったし、チームメイトにとっても同様だった。まるで家族の一員が事故に遭ったかのように、我々は深い悲しみを抱えてその状況を経験した。彼は我々全員にとって、とても大切な選手だ」と語った。
明るい話題としては、監督は完全復帰に向けて調整を進めているマンチェスター・シティのロドリについて、安心できる最新情報を伝えた。デ・ラ・フエンテ監督は次のように付け加えた。「彼は今、良い状態にある。回復の具合が非常に良好で、今後数ヶ月もプレーを続けられるだろうし、すでに所属クラブでは通常通りプレーしているのを見ているので、心配はしていない。 彼は世界クラスの選手であり、最高峰の一人だ。そして[マルティン]・ズビメンディと共に、世界最高のミッドフィールダー2人のうちの1人である。」
- AFP
2026年ワールドカップに注目
欧州選手権のトロフィーをすでに手中に収めたスペイン代表は、2026年のワールドカップに向けて視線を向けている。
「欧州選手権が終わって以来、我々はワールドカップを経験することの意味について考えてきました。そして、目標達成の可能性にこれほど熱意と興奮を注ぐ国を見ることは、私にとって大きな喜びです」とデ・ラ・フエンテ監督は語った。
スペインはグループHで大会をスタートさせる。同グループにはウルグアイ、サウジアラビア、そして大会初出場のカーボベルデが組み込まれている。ヤマルのような才能ある選手たちが先頭に立つスペインは、間違いなく優勝候補筆頭の一角として大会に臨むことになるだろう。