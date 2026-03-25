スペイン代表監督のルイス・デ・ラ・フエンテは、バルセロナの「礼儀正しい」若き天才選手、ラミン・ヤマルを絶賛し、彼が「魔法にかけられた」と語った。

会話は、バルセロナでガビが長期にわたる怪我に苦しんできたことによる精神的負担についても及んだ。デ・ラ・フエンテ監督は、この状況がスペイン代表チーム全体にとって壊滅的な打撃であったことを認め、「彼の怪我は、我々が経験した中で最も過酷な瞬間の一つだった。個人的には信じられないほど辛かったし、チームメイトにとっても同様だった。まるで家族の一員が事故に遭ったかのように、我々は深い悲しみを抱えてその状況を経験した。彼は我々全員にとって、とても大切な選手だ」と語った。

明るい話題としては、監督は完全復帰に向けて調整を進めているマンチェスター・シティのロドリについて、安心できる最新情報を伝えた。デ・ラ・フエンテ監督は次のように付け加えた。「彼は今、良い状態にある。回復の具合が非常に良好で、今後数ヶ月もプレーを続けられるだろうし、すでに所属クラブでは通常通りプレーしているのを見ているので、心配はしていない。 彼は世界クラスの選手であり、最高峰の一人だ。そして[マルティン]・ズビメンディと共に、世界最高のミッドフィールダー2人のうちの1人である。」