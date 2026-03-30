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スペイン代表監督が、バルセロナのスター選手ラミネ・ヤマルの「ラ・ロハ」における重要性の高まりを強調し、「彼の真価はこれからだ」と語った
ヤマル、新たな高みへ
スペイン代表のルイス・デ・ラ・フエンテ監督は、エジプトとの親善試合を数時間後に控えた中、若きスター選手ヤマルを絶賛した。同監督は、バルセロナに所属するこの若手の急速な成長と代表チーム内での影響力の拡大を強調しつつ、彼の真価はまだこれからだと力説した。
「彼は2年前よりもはるかに優れた選手になったが、それでもあと2年後になるであろう彼の姿にはまだ及ばない」とデ・ラ・フエンテ監督は記者団に語った。「彼は大きく成長しており、その貢献度は日々増している。彼はチームメイトにとって非常に魅力的な存在であり、皆の注目を集める。そして、これほど若くしてチーム内での存在感は日増しに大きくなっている。 とはいえ、彼にはまだ長い道のりが残っており、最高の状態にはまだ達していないと思う。フィジカル面か？ 彼は素晴らしい。非常に速く、スタミナもある……今、彼は今シーズンの中でも、そして短いキャリアの中でも最高の状態の一つにある。」
- AFP
バルセロナに関する懸念への対応
バルセロナと代表チームの両方でヤマルが頻繁に起用されていることから、彼の負担や負傷のリスクに関する懸念が浮上している。しかし、デ・ラ・フエンテ監督は、特に2026年のワールドカップを控えている状況において、代表チームのニーズよりもクラブの事情を優先すべきだという指摘を即座に退けた。
「何を考慮すべきか分からない。私が考慮すべきなのは、勝利を目指すチームを作り上げるという責任だ」と監督は説明した。「彼らがバルサの選手であり、チームへの愛着を持っていることは素晴らしいことだと思う。 だが、私が考えるのは自分のチームのことだ。私が彼らの立場に立って考えるのと同じように、彼らにも私と共にいてほしいと願う。バルサの選手たちは、レアル・マドリードやアトレティコの選手たちと同じくらいリスクを負っている…サッカーにはそういうものがある。ここに7人のバルサの選手がいるという事実は、彼らにとっても、スペインサッカーにとっても非常に良いニュースだ。」
ワールドカップ出場権を懸けて争われる
エジプトとの一戦は、ワールドカップの最終メンバー発表を控えた最後の試金石となる。デ・ラ・フエンテ監督は、すでに20人から22人程度の「確固たる基盤」となる選手を決定済みであることを認めているが、エリック・ガルシアのように、現在はメンバー入りが危うい状況にある選手や、怪我からの回復途上にある選手たちへの門戸は依然として開かれている。
「すでに固まったグループ、非常に重要な基盤があります。不測の事態がなければの話ですが、何かしらのトラブルや怪我は必ず起こるものです。そうならないことを願っています。 しかし、代表入りさせたいと確信している選手が20～22人いるのは事実だ」とデ・ラ・フエンテ監督は述べた。また、ガルシアについては次のように付け加えた。「彼は皆から、そして私からも非常に愛されている選手だ。彼にはあらゆる可能性がある。絶好調だったところ、軽い怪我を負ってしまったが……今から2ヶ月間は、多くの選手にとってチャンスが訪れるだろう。」
- AFP
ククレラ、挑戦への準備は万端
チェルシーのDFマルク・ククレジャもメディアの取材に応じ、親善試合と位置づけられる試合であっても、高い集中力を維持することの重要性を強調した。このサイドバックにとって、スペイン代表のユニフォームを着てプレーする1分1秒が、今夏のビッグイベントへの切符を掴むチャンスとなる。
「これは非常に重要な試合だ。ワールドカップの代表メンバー発表前の最後の試金石であり、我々は皆、最高のパフォーマンスを発揮しようと努めるつもりだ。そこから、デ・ラ・フエンテ監督の選考を難しくさせるんだ」とククレジャは語った。「難しいことだが。 タイトルを懸けて戦う一方で、一定のレベルを維持しなければならないことも分かっている。スペイン代表のユニフォームを着てプレーしていることを自覚しているし、これが代表での最後の試合になるかもしれない。デ・ラ・フエンテ監督に選考を迷わせたり、代表入りへの最後のチャンスを掴むために、今が正念場だと分かっているんだ。」