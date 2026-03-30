スペイン代表のルイス・デ・ラ・フエンテ監督は、エジプトとの親善試合を数時間後に控えた中、若きスター選手ヤマルを絶賛した。同監督は、バルセロナに所属するこの若手の急速な成長と代表チーム内での影響力の拡大を強調しつつ、彼の真価はまだこれからだと力説した。

「彼は2年前よりもはるかに優れた選手になったが、それでもあと2年後になるであろう彼の姿にはまだ及ばない」とデ・ラ・フエンテ監督は記者団に語った。「彼は大きく成長しており、その貢献度は日々増している。彼はチームメイトにとって非常に魅力的な存在であり、皆の注目を集める。そして、これほど若くしてチーム内での存在感は日増しに大きくなっている。 とはいえ、彼にはまだ長い道のりが残っており、最高の状態にはまだ達していないと思う。フィジカル面か？ 彼は素晴らしい。非常に速く、スタミナもある……今、彼は今シーズンの中でも、そして短いキャリアの中でも最高の状態の一つにある。」