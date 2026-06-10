代表戦期間中、スペインサッカー連盟とバルセロナの関係はたびたび話題になる。しかしカランカ監督は、両者に不和はないと即座に否定した。ベイラー・スクールの合宿地で取材に応じた監督は、ヤマルのリハビリについて双方が常に連絡を取っていると強調した。バルセロナとスペイン代表のヤマルは、4月下旬のラ・リーガセルタ戦で負った左ハムストリングのけがから回復中だ。

「復帰時期は都度判断する」とカランカは説明した。「ボジャンやスポーツディレクターのデコとはプレーした時期が重ならないが、関係は良好だ。透明性が重要で、バルサの医療スタッフと協力しながら最適な時期を見極めている」