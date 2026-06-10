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スペイン代表はラミン・ヤマルの復帰について「最適なタイミング」を模索している。クラブ幹部は負傷中の彼を心配するバルセロナを安心させている。
スペインサッカー連盟（RFEF）とバルセロナの協力関係
代表戦期間中、スペインサッカー連盟とバルセロナの関係はたびたび話題になる。しかしカランカ監督は、両者に不和はないと即座に否定した。ベイラー・スクールの合宿地で取材に応じた監督は、ヤマルのリハビリについて双方が常に連絡を取っていると強調した。バルセロナとスペイン代表のヤマルは、4月下旬のラ・リーガセルタ戦で負った左ハムストリングのけがから回復中だ。
「復帰時期は都度判断する」とカランカは説明した。「ボジャンやスポーツディレクターのデコとはプレーした時期が重ならないが、関係は良好だ。透明性が重要で、バルサの医療スタッフと協力しながら最適な時期を見極めている」
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ヤマルの復帰時期は未定です。
スペインはカーボベルデ、ウルグアイ、サウジアラビアと同居するグループHで15日にカーボベルデと初戦を迎える。ウイングの出場可否を巡る憶測が絶えないが、カランカ監督は「第3戦に間に合うよう復帰させる」という報道を否定せず、具体的な日程は示さなかった。 重要なのは、特定の試合に間に合わせるよりも、選手を段階的に復帰させ長期的に健康を維持することだ。
テクニカルディレクターは、選手としても人間としても、この若手がチームに与える影響を高く評価した。「彼にはピッチ外で生まれ持った喜びがある」とカランカは指摘した。「彼はそれを周囲に伝えているし、ピッチ上では、時代を象徴する存在となるであろう新鮮さと資質を兼ね備えている」
チーム内の怪我への対応
2010年の優勝後、スペイン代表は2014年のグループリーグ敗退、2018年と2022年の16強連続敗退という苦い記憶を払拭し、力強い戦いを誓っている。 ルイス・デ・ラ・フエンテ監督の下、ヤマルのコンディションだけでなく、ニコ・ウィリアムズとビクトル・ムニョスも医療スタッフが注意深く観察している。カランカは、出場可否はコーチと医師が共同で判断し、グループステージでリスクは冒さないとした。
「これはチーム、医療スタッフ、コーチングスタッフの成功だ。各選手の状態を把握することが重要だ」とカランカは語った。「最終判断はルイスが医師団と下す。3人の回復は順調で、何が最善か協議する。今は医師団とルイスが判断すべき時だ」
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スペインのワールドカップ優勝候補としての地位
欧州選手権制覇でスペインは優勝候補の筆頭に挙げられている。しかしカランカ監督は、その期待を重圧ではなくチャンスと捉える。また、現在の地位はサッカー連盟の長年の努力の成果だと語った。
「優勝は義務ではなく、私たち全員が抱く夢だ。これは連盟が長年素晴らしい仕事をしてきた結果だ」と述べた。さらに「私たちはそれを当然と受け止めている。皆が私たちを優勝候補と呼ぶのは、何かをうまくやってきた証拠だろう。それでも、ワールドカップを勝ち取る候補は他にもいると承知している」と付け加えた。