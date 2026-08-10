バルセロナのハンジ・フリック監督は、クラブのプレシーズン準備期間中に26歳の選手の去就を巡って高まる騒ぎを鎮めようとした。ウディネでの親善試合後に取材に応じたドイツ人指揮官は、フランスの強豪クラブとの進行中の交渉の詳細について語ることを避けた。フリック監督は「私は選手たちの休暇を尊重しているし、情報は持っていない」と語った。

指揮官の慎重な姿勢は、ロナルド・アラウホのような主力の退団を含め、バルセロナの陣容が大幅な刷新の最中にある時期と重なっている。フリック監督は、移籍市場の期間中にチームをマネジメントする難しさを認めた上で、「我々は常に改善し、必要な選手を加えることについて話しているが、冷静でなければならない。今週は多くの選手が合流する。いつもとは違う、奇妙なプレシーズンだ。選手たちの休暇を尊重しなければならない」と付け加えた。



