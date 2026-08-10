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スペイン代表のワールドカップ英雄が今夏の移籍を要求、バルセロナはフェラン・トーレスに巨額の価格を設定してパリ・サンジェルマンを驚かせる
バルセロナ、トーレスに高額な移籍金を要求
『SPORT』によると、バルセロナはトーレスの去就を巡ってPSGに対して強硬姿勢を取る構えで、移籍を認める最低額として6500万ユーロを要求している。当初、後釜を確保する前にこの万能型アタッカーを手放すことには慎重だったが、選手本人の明確な移籍希望により、カンプ・ノウでのスタンス変更を余儀なくされた。
評価額の上昇は主に、スペイン代表でのトーレスの決定的な貢献によるものだ。アルゼンチンとのワールドカップ決勝で決勝点を挙げたことで、カタルーニャの幹部は、彼ほどの実力と勝負強さを持つ選手であれば、前線への再投資を可能にする移籍金を求めるべきだと考えている。
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トーレスが個人条件で合意、PSGが割安な獲得を狙う
バルセロナが強硬な姿勢を崩していないにもかかわらず、PSGに€6500万の要求額を直ちに満たす意思はなく、選手の契約状況を交渉材料として活用したい考えだ。欧州王者は、トーレスの契約が最終段階に入っており、現行契約が2027年6月に満了する予定であることを十分に認識している。そして、2021年にバルセロナがマンチェスター・シティから同選手を獲得した際に支払ったのと同額の€5500万前後が、その価値を公正に反映した金額だと考えている。
報道によれば、トーレスはすでにPSGと個人条件で合意に達しているものの、交渉は激しいものになる見通しだ。ただし、デコとルイス・カンポスの極めて良好な関係が、プロセスを円滑に進める可能性もある。
フリック、移籍話への言及を避ける
バルセロナのハンジ・フリック監督は、クラブのプレシーズン準備期間中に26歳の選手の去就を巡って高まる騒ぎを鎮めようとした。ウディネでの親善試合後に取材に応じたドイツ人指揮官は、フランスの強豪クラブとの進行中の交渉の詳細について語ることを避けた。フリック監督は「私は選手たちの休暇を尊重しているし、情報は持っていない」と語った。
指揮官の慎重な姿勢は、ロナルド・アラウホのような主力の退団を含め、バルセロナの陣容が大幅な刷新の最中にある時期と重なっている。フリック監督は、移籍市場の期間中にチームをマネジメントする難しさを認めた上で、「我々は常に改善し、必要な選手を加えることについて話しているが、冷静でなければならない。今週は多くの選手が合流する。いつもとは違う、奇妙なプレシーズンだ。選手たちの休暇を尊重しなければならない」と付け加えた。
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ワールドカップの英雄の退団による影響
トーレスの退団は、カタルーニャでの実りある期間の終わりを意味することになる。そこで同選手は、サイドの選手から信頼できる中央の脅威へと見事に転身した。前線の複数ポジションを定期的に務めたその多様性は極めて重要であり、ロベルト・レヴァンドフスキを補完しながら、安定した得点源としても機能していた。昨季は49試合で21ゴールを記録し、スペインの強豪で過ごした5シーズン通算では65ゴールに貢献した。
しかし、この移籍はバルセロナに切望されている財政面での柔軟性をもたらす可能性がある。というのも、移籍金の大部分はすでに償却されているためだ。給与総額から同選手の年俸を外せば、クラブは他の優先ターゲット獲得に動きやすくなり、その候補にはアトレティコ・マドリーのフリアン・アルバレスも含まれる可能性がある。
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