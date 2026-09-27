ひざの問題を巡って当初は警戒感が広がっていたものの、デ・ラ・フエンテ監督はチームの3-2の勝利後、報道陣に対して比較的楽観的な見通しを示した。指揮官は、ガルシアを試合から下げた判断は、不要なリスクを避けたいという考えに大きく左右されたものだったと示唆した。さらに、負傷の全容を把握するためにメディカルチームによる追加評価は必要になるものの、問題は大きな構造的損傷には見えないと強調した。

「軽い問題がある。ただ、深刻には見えない。マドリードに戻ってから回復できるかどうかを評価するが、それは選手にまったくリスクがない場合に限る」と同監督は記者団に語った。