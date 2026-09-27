AFP
翻訳者：
スペイン代表のルイス・デ・ラ・フエンテ監督、ウェンブリーで土壇場の欠場となったエリック・ガルシアの負傷への懸念を軽視
ウェンブリーでガルシア、終盤に痛恨の失意
ガルシアはウェンブリー・スタジアムで不運な夜を迎え、イングランドとのネーションズリーグ決戦を前に、キックオフ直前になってスペイン代表の先発メンバーから外れることを余儀なくされた。代表メンバーにはバルセロナ勢が多く名を連ね、その一員として選ばれていたガルシアは、ピッチで準備を進める中で身体的な問題を抱えたようだった。このアクシデントが試合直前に起きたため、スペイン代表のコーチングスタッフは急きょ対応を迫られ、最終的にはマルク・プビルがその穴を埋める形で、高い注目を集める国際試合の最終ラインに入った。スペイン代表の公式広報部門はSNSを通じて問題の内容を明らかにし、その選手が左ひざの違和感に悩まされていると伝えた。
- Getty Images Sport
デ・ラ・フエンテが前向きな評価を示す
ひざの問題を巡って当初は警戒感が広がっていたものの、デ・ラ・フエンテ監督はチームの3-2の勝利後、報道陣に対して比較的楽観的な見通しを示した。指揮官は、ガルシアを試合から下げた判断は、不要なリスクを避けたいという考えに大きく左右されたものだったと示唆した。さらに、負傷の全容を把握するためにメディカルチームによる追加評価は必要になるものの、問題は大きな構造的損傷には見えないと強調した。
「軽い問題がある。ただ、深刻には見えない。マドリードに戻ってから回復できるかどうかを評価するが、それは選手にまったくリスクがない場合に限る」と同監督は記者団に語った。
今後の試合をめぐる不透明感はなお残っている
当初の見立ては楽観的なものだが、ガルシアが今回の代表活動期間の残りでプレーできるかどうかは、依然として大きな不確定要素となっている。スペインは今後、さらなるメディカルチェックのためマドリードへ移動する予定で、その後、今後の3連戦に向けてDFがチームに残るかどうかが判断される。世界王者は今後、クロアチア戦とチェコ戦を控える過密日程に入る。デ・ラ・フエンテ監督は、ガルシアが今後数日以内に万全の状態へ戻れないことが明らかになれば、ためらうことなく代役を招集すると示唆した。
「現時点では深刻なものには見えないが、今後の試合でプレーできるかどうかは分からない。もし無理なら、別の選手を呼ぶことを検討する」と同監督は述べた。
- Getty Images Sport
バルセロナ、回復状況を注視
バルセロナでは、メディカル部門がスペイン代表の医療スタッフと継続的に緊密な連絡を取ることになる。バルセロナはこれからシーズンの重要局面に突入し、選手層の厚みが限界まで試される。10月にはラ・リーガの重要な試合やチャンピオンズリーグのグループステージが予定されており、ハンジ・フリック監督としては、万全の状態のガルシアを起用可能な状況にしておきたいところだ。 このDFはドイツ人指揮官にとって重要な戦術的ピースとなっており、出場を求められた際には後方からの落ち着いたボール配給と複数ポジションをこなせる柔軟性をもたらしている。
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