見出しはしばしばムバッペやヤマルのような選手たちが独占するが、スペイン代表の指揮官は、優勝を果たした自チームの他の重要なメンバーが不当に脇に追いやられていると強く主張している。具体的には、パリ・サンジェルマンのMFファビアン・ルイスを挙げ、彼は常にトップレベルのパフォーマンスを見せているにもかかわらず、他の選手たちに向けられるような世界的な称賛を受けていないと指摘した。この指揮官は、今季の個人賞受賞者を決める上で最も重視されるべきなのは、スペイン代表のチームとしての成功だと考えている。

ロドリとラミン・ヤマルのどちらが最高賞にふさわしいかを問われた際、彼はPSGのスターを明確に取り上げた。デ・ラ・フエンテ監督は次のように語った。「それにファビアンもいる。彼のことは私たちはいつも忘れてしまう。先日も私は、少なくとも30人の中には入るべきだったミケル・オヤルサバルの名前がないのは残念だと言った。素晴らしいフットボーラーの才能を評価するためだし、彼は世界王者の代表チームのトップスコアラーでもあった」

「そうしたことは今この時点で、最終的に受賞するかどうかに関係なく、きちんと評価されなければならない。ペドリがそこにいないことにも私は驚いている。しかし、入っている選手たちの中で誰か一人に賭けるつもりはない。スペイン人選手の誰が受賞しても、私はとてもうれしい」