AFP
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スペイン代表のルイス・デ・ラ・フエンテ監督が、ラミン・ヤマルの大胆な主張を擁護し、バロンドール受賞を強く求めた。
スペインの卓越性に世界的な評価を求める
デ・ラ・フエンテは、現在の世界サッカー界の状況に対する自身の見解を一切遠慮なく示している。10月26日にバロンドール授賞式を控える中、スペイン代表の指揮官は『El Larguero』との注目度の高いインタビューで、自身の選手たちを強く擁護した。今年の同賞ではスペイン勢が各部門で26人の候補者を擁しているにもかかわらず、デ・ラ・フエンテは最高の個人賞があまりにも長い間、自軍のスターたちの手をすり抜けてきたと感じている。現代のスペイン人選手が持つ戦術理解と技術的能力は比類ないものだと考えている一方で、サッカー界で最も権威ある個人タイトルの選考では、それがしばしば見過ごされているとの見方を示した。
「多くの面で世界最高であり、試合理解も含めてそうなのだから、スペイン人が受賞しなければならないと思う。スペインのサッカー選手は、ほとんど、ほとんど完璧な選手だ。さらに、今年に関しては十分すぎるほどの実績も残している……。それなのに、我々の選手たちにその評価を与えるのは難しいように見える」と、デ・ラ・フエンテは語った。
- Getty Images
ラミン・ヤマルとそのスーパースターへの野望を擁護する
アウォーズシーズンを前に、最も大きな注目を集めているストーリーの一つが、ラミン・ヤマルが本物の世界的スーパースターとして台頭してきたことだ。バルセロナの若手は最近、自身をキリアン・エムバペと並ぶ現代サッカーの最上位層に位置づけたことで話題となった。現役時代の自分も同じように大胆な発言ができたかと問われると、デ・ラ・フエンテはすぐさまこのティーンエイジャーの自信を擁護した。同指揮官は、その野心を傲慢さではなく、ピッチ上の現実を反映したものだと捉えている。さらに、ヤマルと、新たにレアル・マドリーに加入したスターのエムバペが、最高レベルにおけるこの競技の現在、そして長期的な未来を担う存在だと考えている。
「それがどのような文脈で語られたのかを見る必要があると思う。そしてラミンがそう言うのは、エムバペと同じように、それだけの実績を積み重ねてきたからにすぎないと思う。彼らは異なる特別な感覚を持った2人の選手であり、今後数年、他の選手たちへの敬意を払いながら言えば、サッカーを形作っていく存在になるだろう。彼らがそれを勝ち取るに値する実績を積んできたと言うことは、私には無礼には思えない」と同指揮官は述べた。
バロンドール争いで忘れられた男
見出しはしばしばムバッペやヤマルのような選手たちが独占するが、スペイン代表の指揮官は、優勝を果たした自チームの他の重要なメンバーが不当に脇に追いやられていると強く主張している。具体的には、パリ・サンジェルマンのMFファビアン・ルイスを挙げ、彼は常にトップレベルのパフォーマンスを見せているにもかかわらず、他の選手たちに向けられるような世界的な称賛を受けていないと指摘した。この指揮官は、今季の個人賞受賞者を決める上で最も重視されるべきなのは、スペイン代表のチームとしての成功だと考えている。
ロドリとラミン・ヤマルのどちらが最高賞にふさわしいかを問われた際、彼はPSGのスターを明確に取り上げた。デ・ラ・フエンテ監督は次のように語った。「それにファビアンもいる。彼のことは私たちはいつも忘れてしまう。先日も私は、少なくとも30人の中には入るべきだったミケル・オヤルサバルの名前がないのは残念だと言った。素晴らしいフットボーラーの才能を評価するためだし、彼は世界王者の代表チームのトップスコアラーでもあった」
「そうしたことは今この時点で、最終的に受賞するかどうかに関係なく、きちんと評価されなければならない。ペドリがそこにいないことにも私は驚いている。しかし、入っている選手たちの中で誰か一人に賭けるつもりはない。スペイン人選手の誰が受賞しても、私はとてもうれしい」
- AFP
監督がスペインのGK支配を称賛
デ・ラ・フエンテはさらに、代表チームのワールドカップGK3人、ウナイ・シモン、ダビド・ラヤ、ジョアン・ガルシアがそろってこのポジション別賞にノミネートされたことを挙げ、スペインの層の厚さを強調した。デ・ラ・フエンテにとって、この評価はゴールマウスにおける同国の優位性をあらためて裏づけるものにすぎず、世界のトップ5GKのうち少なくとも3人は常にスペイン人だという持論を示した。
「自分たちのものに賭け、それを評価しよう。バロンドールは、もちろんスペイン人が受賞すべきだと私は考えている。同じように、GKのための賞で、ワールドカップのGK3人がノミネートされているのは、我々にとって特権だ。そして私たちは以前から、世界最高のGK5人の中には、少なくとも常にスペイン人が3人いると言ってきた」
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