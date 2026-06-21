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Spain v Cabo Verde: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Simone Gervasio

翻訳者：

スペイン代表のラミーヌ・ヤマルは「悲しい？一晩中プレイステーションで遊んでいる。何でもでっち上げるね」と反論。デ・ラ・フエンタは彼をダリやミケランジェロに例えた。

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スペイン 対 サウジアラビア
スペイン
サウジアラビア
ラミン・ヤマル

スペインで物議を醸している。

ラミーネ・ヤマルはピッチ内外であらゆる人と対峙している。スペインはサウジアラビアとの再戦を控える。初戦ではカーボベルデと引き分け、苦しいスタートとなった。そんな中、スペインメディアの注目は「赤い狂気」と呼ばれる代表兼バルセロナスターに集まっている。 初戦は出場時間が短かったが、今回は先発し、苦戦する攻撃陣の突破口となることが期待される。記者会見では、ヤマルは記者たちに強硬な姿勢を示した。

  • バルセロナの10番は、スペイン人記者の「なぜ練習で真剣な表情だったのか」という質問に苛立ったAdnKronosによると、彼はこう答えた。「書けることがないとき、ジャーナリストはでっち上げる。 ピッチでも同じ。点が取れなければ別の方法を探す。正直、一晩中PSで遊んで眠かった」。


    さらにスペイン代表のW杯成績について彼はこう語った。「まだ初戦を終えたばかりで勝ち点は1。ポルトガルも1だ。アルゼンチンは3-0、フランスは3-1で勝った。それで早くも決勝はフランス対アルゼンチンだと？ 理解できない。 試合を楽しむ代わりに、早合点したがるんだ。僕がプレーするか？ それは監督が決めることだが、フル出場できる準備はできていない。長い間プレーできていなかったし、早くピッチに立ってチームを助けたいとは思うが、90分間プレーするにはまだ時期尚早だと思う」。


    ルイス・デ・ラ・フエンテ監督も同意見で、「彼をメッシやマラドーナと比較するのが最大の過ちだ。彼はまだ18歳でありながら高い成熟度を持つ。成長途上だからこそ、困難な道を歩み続けさせなければならない。 私たちは彼にますます多くのことを期待しているが、彼はその準備ができている。彼らは天才だ。ダリやミケランジェロもそうだった……我々にとって並外れていることが、彼にとっては当たり前のことなのだ」。

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