バルセロナの10番は、スペイン人記者の「なぜ練習で真剣な表情だったのか」という質問に苛立った。AdnKronosによると、彼はこう答えた。「書けることがないとき、ジャーナリストはでっち上げる。 ピッチでも同じ。点が取れなければ別の方法を探す。正直、一晩中PSで遊んで眠かった」。





さらにスペイン代表のW杯成績について彼はこう語った。「まだ初戦を終えたばかりで勝ち点は1。ポルトガルも1だ。アルゼンチンは3-0、フランスは3-1で勝った。それで早くも決勝はフランス対アルゼンチンだと？ 理解できない。 試合を楽しむ代わりに、早合点したがるんだ。僕がプレーするか？ それは監督が決めることだが、フル出場できる準備はできていない。長い間プレーできていなかったし、早くピッチに立ってチームを助けたいとは思うが、90分間プレーするにはまだ時期尚早だと思う」。





ルイス・デ・ラ・フエンテ監督も同意見で、「彼をメッシやマラドーナと比較するのが最大の過ちだ。彼はまだ18歳でありながら高い成熟度を持つ。成長途上だからこそ、困難な道を歩み続けさせなければならない。 私たちは彼にますます多くのことを期待しているが、彼はその準備ができている。彼らは天才だ。ダリやミケランジェロもそうだった……我々にとって並外れていることが、彼にとっては当たり前のことなのだ」。