スペイン代表のラミン・ヤマルが、エジプト戦で起きた「許しがたい」反イスラム教徒のチャントを非難。警察が捜査を開始した。

一方、RCDEスタジアムを本拠地とするバルサのリーガ・エスパニョーラでのライバル、エスパニョールは、火曜日の試合での騒動を非難する声明を発表したものの、自チームのサポーターに責任はないと主張している。

「RCDエスパニョールは、ここ数時間にわたり当クラブのサポーターを標的とした、根拠のない広範な中傷キャンペーンに対し、深い遺憾の意を表明したい」と声明は述べている。「RFEF（スペインサッカー連盟）が主催したこの試合には、地理的・サッカー的背景の極めて多様なスペイン代表サポーターが集まったことを忘れてはならない。 したがって、125年以上の歴史を通じて、多様性、敬意、そしてスポーツの価値観への献身によって特徴づけられてきたRCDエスパニョールのサポーター層に、これらの行為の責任を帰することは、極めて不公平であり、過剰かつ不釣り合いなものです。

「当クラブは、クラブもサポーター層も代表しないごく少数の者による孤立した行動によって、その評判が疑われることを決して容認せず、今後も容認することはない。RCDエスパニョールは、あらゆる形態の差別との闘いに対する確固たる決意を強調するとともに、RCDEスタジアムがすべての人にとって安全で、包摂的かつ敬意に満ちた場所であり続けるよう、引き続き取り組んでいく。」