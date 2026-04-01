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スペイン代表のラミン・ヤマルが、エジプト戦で起きた「許しがたい」反イスラム教徒のチャントを非難。警察が捜査を開始した。
警察による捜査が開始された
ESPNによると、バルセロナの地元警察であるモッソス警察は、火曜日の国際親善試合中に発生した「イスラム嫌悪および外国人排斥」を煽るチャントについて、調査を行っていることを確認した。 観客はアウェーチームに対して侮蔑的な歌を浴びせたほか、エジプトの国歌斉唱時やハーフタイムの祈りの最中にも口笛を吹いた。チャントはヤマル選手を直接狙ったものではなかったものの、この10代のウイング選手は敵対的な雰囲気に深く傷つき、ソーシャルメディアで嫌悪感を吐露している。
ヤマルが声明を発表
ヤマルはこの件についてインスタグラムで言及し、自身の信仰を改めて表明するとともに、自分の宗教に対する敬意の欠如に失望を表明した。このスペイン代表のスター選手は次のように投稿した。「私はムスリムです。アルハムドゥリッラー。 昨日、スタジアムで『ジャンプしない奴はムスリムだ』というチャントが聞こえました。私が対戦相手のチームに所属していたため、個人的な攻撃ではないことは分かっていますが、ムスリムとして、それは依然として不敬であり、許しがたい行為です。 すべての熱狂的なファンがそうではないことは理解しているが、こうしたことを歌う人々へ言いたい。ピッチ上で宗教を嘲笑の材料にすることは、あなた方を無知で人種差別的な人間にしている。サッカーは楽しみ、応援するためのものであり、人のあり方や信条を軽んじるためのものではない。そうは言っても、応援に来てくれた人々には感謝している。ワールドカップで会おう。」
カタルーニャ州スポーツ相が発言
カタルーニャ州のスポーツ大臣ベルニ・アルバレス氏は、ヤマルの意見に同調し、今回の出来事をスペインサッカーにとって「大きな後退」だと表現するとともに、バルセロナのこのフォワードを支援することを約束した。
同氏は記者団に対し、「彼が今回の出来事に動揺しているのは当然だ。 彼と連絡が取れれば、支援するよう努めるつもりだ。起きたことは嘆かわしい。我々は断固として非難する極めて深刻な問題だ。これは大きな後退だ。すべてが計画されていたような印象を受ける。あのチャントを叫んでいた連中は、ヘイトスピーチを吐き散らすために試合に来ていたのだ。関与した者の多くがスポーツ界と何らかのつながりを持っていたとは思えない。対応は遅すぎたし、不十分だった。」
エスパニョール、「中傷キャンペーン」に不満
一方、RCDEスタジアムを本拠地とするバルサのリーガ・エスパニョーラでのライバル、エスパニョールは、火曜日の試合での騒動を非難する声明を発表したものの、自チームのサポーターに責任はないと主張している。
「RCDエスパニョールは、ここ数時間にわたり当クラブのサポーターを標的とした、根拠のない広範な中傷キャンペーンに対し、深い遺憾の意を表明したい」と声明は述べている。「RFEF（スペインサッカー連盟）が主催したこの試合には、地理的・サッカー的背景の極めて多様なスペイン代表サポーターが集まったことを忘れてはならない。 したがって、125年以上の歴史を通じて、多様性、敬意、そしてスポーツの価値観への献身によって特徴づけられてきたRCDエスパニョールのサポーター層に、これらの行為の責任を帰することは、極めて不公平であり、過剰かつ不釣り合いなものです。
「当クラブは、クラブもサポーター層も代表しないごく少数の者による孤立した行動によって、その評判が疑われることを決して容認せず、今後も容認することはない。RCDエスパニョールは、あらゆる形態の差別との闘いに対する確固たる決意を強調するとともに、RCDEスタジアムがすべての人にとって安全で、包摂的かつ敬意に満ちた場所であり続けるよう、引き続き取り組んでいく。」
FIFAによる制裁の可能性
ある情報筋がESPNに対し、スペイン代表がFIFAからの制裁措置を受ける可能性があると伝えた。これは、カーボベルデ、サウジアラビア、ウルグアイと同じグループHで戦う2026年ワールドカップに向けた準備に影を落とす恐れがある。スペインサッカー連盟（RFEF）は、代表チームが北米へ渡り開幕戦に臨む前に、ヤマルの福祉を最優先にしつつ、これらの問題に対処しなければならない。