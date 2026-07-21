『SPORT』によると、バルセロナはラポルテの代理人と近々会談し、移籍の可能性を話し合う。32歳のセンターバックは、ワールドカップ制覇に貢献しクラブ首脳に強い印象を与えた。

2025年9月にアル・ナスルから1,000万ユーロでアスレティック・クラブに復帰し、2028年6月まで契約が残るラポルテは、左利きのセンターバックとして理想的な候補とされている。スポーツディレクターのデコは米国遠征中に予備交渉を行い、大会後に再開することで合意していた。バルセロナはすでに交渉を進める準備が整っている。



