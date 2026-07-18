スペイン代表のマルク・ククレラが、アルゼンチンとのワールドカップ決勝を前に電撃引退を表明した。

ククレラは、スペインがワールドカップ決勝でアルゼンチンに勝てば代表を引退すると表明した。今大会では全試合にフル出場し、優勝すれば代表での目標はすべて達成できると考えている。

2024年欧州選手権を制した27歳は、国際大会2冠が代表キャリアの有終の美だと語る。デ・ラ・フエンテ体制で守備の要となり、全試合に出場。世界一を達成すれば、監督への敬意を示すタトゥーを入れるとも約束している。