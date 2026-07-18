AFP
翻訳者：
スペイン代表のマルク・ククレラが、アルゼンチンとのワールドカップ決勝を前に電撃引退を表明した。
ククレラ、決勝戦を前に引退の目標を掲げる
ククレラは、スペインがワールドカップ決勝でアルゼンチンに勝てば代表を引退すると表明した。今大会では全試合にフル出場し、優勝すれば代表での目標はすべて達成できると考えている。
2024年欧州選手権を制した27歳は、国際大会2冠が代表キャリアの有終の美だと語る。デ・ラ・フエンテ体制で守備の要となり、全試合に出場。世界一を達成すれば、監督への敬意を示すタトゥーを入れるとも約束している。
- (C)Getty Images
ククレラは自身の決断を説明した
『レキップ』紙の取材でククレラは、スペインがワールドカップで優勝したら代表を引退すると語った。2大タイトルで代表キャリアを締めくくるのが完璧だと考えているという。
「もしワールドカップで優勝したら、翌日にルイスに電話して『もう代表には呼ばないでほしい。引退する』と伝えるつもりだ。欧州選手権とワールドカップの両方を制すれば、これ以上のキャリアはない」
タトゥーに関する課題
ククレラが語ったのは引退だけではない。風変わりな髪型で知られるこのDFは、スペインを率いるデ・ラ・フエンテ監督に敬意を示し、優勝したらタトゥーを入れると約束した。
本人はフォックス・スポーツのインタビューで「ワールドカップを制したら、上腕二頭筋にデ・ラ・フエンテ監督の顔を小さなタトゥーで入れたい」と明かした。
- Getty Images Sport
アルゼンチン戦への最後の難関
スペインは2度目のW杯制覇へ、前回王者のアルゼンチンと対戦する。ククレッラにとって、この決勝が代表最後の試合となる可能性もある。約束を守るかは不明だが、今はアルゼンチンを抑え、チームに栄冠をもたらすことに集中する。
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