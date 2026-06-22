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スペイン代表のスター、ラミン・ヤマルは「地に足をつけていればリオネル・メッシ並みのレベルに達する可能性がある」とオーストリア代表のラルフ・ラングニック監督が語った。
ヤマルの活躍でスペインは好調を維持
スペインがサウジアラビアに4-0で圧勝した試合後、オーストリア代表のラングニック監督はヤマルの大きな可能性を強調した。バルセロナのスターは10分に先制点を決め、サイドから「グリーン・ファルコンズ」の守備を何度も脅かし、実力を示した。
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ラングニック、ヤマルの将来性をメッシに例える
『ムンド・デポルティーボ』の取材に答えたラングニック監督は、スペイン代表について「避けたい相手だ」と評価。さらに「近年サッカー史を築いた国の一つで、ヤマルは未来のスターだ」と語った。オーストリア代表を率いる同監督は「彼が健康で謙虚さを保てば、メッシ並みの高さにも到達できる」と続けた。
「スペインは誰もが避けたい相手だ。近年サッカー史を築いてきた国であり、未来のスター、ラミン・ヤマルもいる。怪我をせず謙虚さを保てば、メッシ並みのレベルに達するだろう」と語った。
スペインにとってのヤマルの重要性の高まり
わずか18歳ながら、このウインガーはスペイン代表の攻撃の要であり、チームで最も脅威的な選手の一人だ。しかし、ラ・ロハのコーチ陣は彼の体調を気にしている。
前半に好プレーを見せたが、昨季負ったけがを考慮し、大会中の負担を減らすために後半に交代。ワールドカップ初戦のカーボベルデ戦（0-0）でも後半からの途中出場にとどめた。
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スペインはヤマルのコンディションを万全に保つことを目指している
スペインは現在、ウルグアイとの重要な試合に集中している。決勝トーナメントが近づく中、デ・ラ・フエンテ監督はヤマルの出場時間を慎重に管理すると見られる。この10代選手をベストな状態に保つことが、スペインの大会での躍進には不可欠だ。