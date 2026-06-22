『ムンド・デポルティーボ』の取材に答えたラングニック監督は、スペイン代表について「避けたい相手だ」と評価。さらに「近年サッカー史を築いた国の一つで、ヤマルは未来のスターだ」と語った。オーストリア代表を率いる同監督は「彼が健康で謙虚さを保てば、メッシ並みの高さにも到達できる」と続けた。

「スペインは誰もが避けたい相手だ。近年サッカー史を築いてきた国であり、未来のスター、ラミン・ヤマルもいる。怪我をせず謙虚さを保てば、メッシ並みのレベルに達するだろう」と語った。