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スペイン代表が声明を発表する中、マルティン・ズビメンディがアーセナル所属選手として10人目となる代表招集辞退者となった
スペイン代表、ズビメンディの膝の負傷を確認
スペインサッカー連盟（RFEF）は日曜日の午後、ズビメンディが代表チームの合宿を離脱したことを確認する公式声明を発表した。
RFEFは公式発表の中で、マルティン・ズビメンディが右膝の不快感のため、エジプト戦に向けたスペイン代表チームから急きょ離脱したと述べた。
同連盟は、選手の健康を守るためリスクを冒さないことを選択したと述べ、アーセナルの医療部門には状況について詳細に報告していると付け加えた。
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アーセナルを襲う代表戦による負傷の悪夢
ズビメンディの離脱は、ミケル・アルテタ監督にとって悪夢のような代表戦期間となった今回の状況における、さらなる痛手だ。このスペイン人選手は、今度の代表戦期間中に代表招集を辞退したアーセナルの選手としては10人目となり、プレミアリーグ再開を控えたガナーズの医療スタッフは残業を余儀なくされている。
エベレチ・エゼ、ガブリエル・マガリャエス、レアンドロ・トロサール、ウィリアム・サリバ、ユリアン・ティンバー、ブカヨ・サカ、デクラン・ライス、ノニ・マドゥエケ、ピエロ・ヒンカピエも、過去1週間の間に代表招集を辞退している。
アーセナルのスター選手に対する予防措置
スペイン代表は、ズビメンディをチームに残して経過観察を続けるのではなく、直ちに解放することを選択し、彼がロンドンですぐにリハビリを開始できるようにした。
同選手がロンドン・コルニーに到着次第、クラブの医療チームがミッドフィルダーの膝の状態について独自の検査を行う予定だ。アーセナルにとって、守備と攻撃のバランスを維持する上で戦術的に重要な役割を担うズビメンディの離脱は、特に他の主力ミッドフィルダーも現在コンディションに問題を抱えている状況下では、大きな痛手となるだろう。
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アーセナルの次はどうなるのか？
アルテタ監督は、膨大な数の欠場選手に関する朗報を切望しているだろう。負傷者の数があまりにも多いため、回復までの期間が代表戦期間を超えてしまう場合、コーチ陣は戦術の変更を検討するか、控え選手に頼らざるを得なくなるだろう。
代表戦期間明け、アーセナルはFAカップ準々決勝でサウサンプトンと対戦し、その後、チャンピオンズリーグのラウンド16第1戦としてスポルティングCPとの厳しい一戦が控えている。