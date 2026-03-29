スペイン代表が声明を発表する中、マルティン・ズビメンディがアーセナル所属選手として10人目となる代表招集辞退者となった

スペインサッカー連盟（RFEF）は日曜日の午後、ズビメンディが代表チームの合宿を離脱したことを確認する公式声明を発表した。

RFEFは公式発表の中で、マルティン・ズビメンディが右膝の不快感のため、エジプト戦に向けたスペイン代表チームから急きょ離脱したと述べた。

同連盟は、選手の健康を守るためリスクを冒さないことを選択したと述べ、アーセナルの医療部門には状況について詳細に報告していると付け加えた。







