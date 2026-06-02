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スペイン代表が公式背番号を発表。ラミネ・ヤマルはW杯で19番を着用。
スペイン代表、W杯を控え背番号を発表
スペイン代表がワールドカップの背番号を発表し、ヤマルはバルセロナで着用した19番を継続する。10代のスターは、チームが2度目の優勝を目指す大会でこの番号を背負う。
最大の注目はMFガビに与えられた背番号9。この番号はフェルナンド・トーレスやアルバロ・モラタなど、伝統的にセンターフォワードが着用してきたため、MFへの割り当てにサポーターの間で議論が起きた。
ダニ・オルモは10番、ニコ・ウィリアムスは17番、ミケル・オヤルサバルは21番。GKはダビド・ラヤが1番、ウナイ・シモンが23番だ。
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ファンはスペインの型破りな采配に疑問を呈している
ガビに背番号9が与えられたことへの反応が多数を占めた。一部のファンはSNSで「9番はMFではなく本物のFWに与えるべきだ」と批判した。
さらに、スペイン代表の型破りな背番号体系も話題に。重要な役割が期待される数選手が、従来の1～11番ではなく高い番号を与えられている点にも注目が集まった。
デ・ラ・フエンテはスペインの勝機について依然として自信を持っている
大会を前にスペイン代表陣営では自信が高まっている。ルイス・デ・ラ・フエンテ監督は慎重さを強調しつつも、チームの展望を公に支持した。
「優勝候補だが、慎重でなければならない」とデ・ラ・フエンテ監督は記者団に語った。「地に足をつけて臨む。我々はイングランドやフランスと同じくらい優勝候補なのだ」
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スペイン、大会準備進む
スペインはワールドカップ前にイラクとペルーと親善試合を行い、最終調整に入る。デ・ラ・フエンテ監督率いるチームはカーボベルデ、サウジアラビア、ウルグアイと同じグループHだ。背番号を巡る議論は続くが、やがて注目はピッチ上のパフォーマンスに移るだろう。
スペイン代表の背番号：
背番号
選手
ポジション
1
ダビド・ラヤ
GK
2
マルク・プビル
CB
3
アレハンドロ・グリマルド
左サイドバック
4
エリック・ガルシア
CB
5
マルコス・ジョレンテ
RB
6
ミケル・メリノ
中盤
7
フェラン・トーレス
CF
8
ファビアン・ルイス
CM
9
ガビ
MF
10
ダニ・オルモ
攻撃的MF
11
イェレミー・ピノ
右WG
12
ペドロ・ポロ
右サイドバック
13
ジョアン・ガルシア
GK
14
アイメリック・ラポルテ
CB
15
アレックス・バエナ
左ウイング
16
ロドリ
DM
17
ニコ・ウィリアムズ
左ウイング
18
マルティン・ズビメンディ
守備的MF
19
ラミン・ヤマル
右ウイング
20
ペドリ
CM
21
ミケル・オヤルサバル
CF
22
パウ・クバルシ
CB
23
ウナイ・シモン
GK
24
マルク・ククレジャ
左SB
25
ビクター・ムニョス
左ウイング
26
ボルハ・イグレシアス
CF