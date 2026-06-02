スペイン代表が公式背番号を発表。ラミネ・ヤマルはW杯で19番を着用。

スペイン代表がワールドカップの背番号を発表し、ヤマルはバルセロナで着用した19番を継続する。10代のスターは、チームが2度目の優勝を目指す大会でこの番号を背負う。

最大の注目はMFガビに与えられた背番号9。この番号はフェルナンド・トーレスやアルバロ・モラタなど、伝統的にセンターフォワードが着用してきたため、MFへの割り当てにサポーターの間で議論が起きた。

ダニ・オルモは10番、ニコ・ウィリアムスは17番、ミケル・オヤルサバルは21番。GKはダビド・ラヤが1番、ウナイ・シモンが23番だ。







