55分の場面が放送局にとって「最後の一押し」となった。ペナルティエリア内でエリック・ガルシアがジュード・ベリンガムに行ったタックルは無処罰だった。白宮系放送局の専門家たちはこれを明確なスキャンダルと断じた。

「首への突きはもっと悪質かもしれないが、我々は見ていない。しかし、エリック・ガルシアの肘打ちは明確だ。PKとレッドカードすべき」とRMTVは批判した。

しかし、主審アレハンドロ・エルナンデスへの批判は序章に過ぎなかった。真の怒りは、ビデオアシスタントレフェリー（VAR）が介入しなかった点に向けられた。「これは、VARが不正を正さなかった証拠だ。これを『プレーの一部』とするなら、何でも『プレーの一部』になり得る。 サッカー経験者なら、ガルシアの行為は故意と分かるはずだ」と締めくくった。