クラブ公式放送「レアル・マドリードTV」が、リーグや審判、テレビ映像の「操作」疑惑を激しく批判した。クラブは、自身の不振はスポーツ面の力不足ではなく、腐敗したシステムによるものだと主張している。
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「スペインリーグはサーカスであり、茶番だ」：レアル・マドリードTV、バルセロナとのクラシコ後に荒唐無稽な陰謀論を展開
55分の場面が放送局にとって「最後の一押し」となった。ペナルティエリア内でエリック・ガルシアがジュード・ベリンガムに行ったタックルは無処罰だった。白宮系放送局の専門家たちはこれを明確なスキャンダルと断じた。
「首への突きはもっと悪質かもしれないが、我々は見ていない。しかし、エリック・ガルシアの肘打ちは明確だ。PKとレッドカードすべき」とRMTVは批判した。
しかし、主審アレハンドロ・エルナンデスへの批判は序章に過ぎなかった。真の怒りは、ビデオアシスタントレフェリー（VAR）が介入しなかった点に向けられた。「これは、VARが不正を正さなかった証拠だ。これを『プレーの一部』とするなら、何でも『プレーの一部』になり得る。 サッカー経験者なら、ガルシアの行為は故意と分かるはずだ」と締めくくった。
- AFP
レアル・マドリードTV：演出をめぐる陰謀説
放送が進むにつれ、同局の論調はさらに過激になった。VARがレアル・マドリードに意図的に不利益を与えていると主張した。「疑わしい場面では必ずVARが介入し、その目的はレアル・マドリードを損なうためだけだ」
さらにRMTVは、テレビ制作陣が意図的に検閲を行ったとも主張。バルサのダニ・オルモにレッドカードが出てもおかしくない場面のリプレイが、故意に放送されなかったと批判した。
「視聴者は起こった場面の再生さえ奪われている。まだ見ていないなら、もう見ることはないだろう。他の多くの場面が映されなかったように」と感情的に語った。
レアル・マドリードTV：「スペインリーグはまともじゃない」
最後の批判はラ・リーガとその会長ハビエル・テバスに向けられた。マドリードのクラブは、怪しい業者に操られたメディアの犠牲者だと主張している。
「スペインリーグはまともではない。テバスやネグレラが率いるスペインリーグだ。これはサーカスであり、冗談だ。ひどい話だ。スペインリーグのこの放送は、なんと恥ずべきことか」と、同局は激しく非難した。
特にHBS社とメディアプロ社の結託が「放送操作」の主因だと主張し、ディレクターたちがレアル・マドリードを意図的に不利にする編集方針を採用していると批判した。