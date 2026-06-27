サウジアラビア代表の監督、ギリシャ人のゲオルギオス・ドニス氏はスペインやウルグアイ戦の教訓を生かさず、ワールドカップで「グリーン」サポーターの夢を砕いた。
サウジアラビア代表は3日、ヒューストンのNRGスタジアムで行われた最終戦でカーボベルデと0－0で引き分けた。
グループH最下位で大会を終えた。
サウジアラビア代表の監督、ギリシャ人のゲオルギオス・ドニス氏はスペインやウルグアイ戦の教訓を生かさず、ワールドカップで「グリーン」サポーターの夢を砕いた。
サウジアラビア代表は3日、ヒューストンのNRGスタジアムで行われた最終戦でカーボベルデと0－0で引き分けた。
グループH最下位で大会を終えた。
ドニス監督は大会中、ウルグアイ戦で4-4-2、スペイン戦で5-3-2、カーボベルデ戦で4-3-3と、3試合で3つの異なるフォーメーションを採用した。
ギリシャ人監督は、日曜のスペイン戦（0-4）からメンバーを3人入れ替えた。
最も目立ったのはシステム変更で、ドニスは第1節ウルグアイ戦（1－1）と同じ4バックに戻した。これによりアリ・ラガミが守備ラインから外れた。
さらにムタブ・アル＝ハルビも外れ、ナワフ・ブシェルが左サイドバックで初先発した。
さらに中盤ではエースのモハメド・クヌを復帰させ、ムサブ・アル・ジュワイールを外した。アッラー・アル・カイブリーとナセル・アル・ドスリーはそのまま残った。
最大の変更は、スルタン・マンデシュがファラス・アル・ブライカン、サレム・アル・ドスリと並んで先発した点だ。ウルグアイ戦ではモハメド・アブ・シャマットが右サイドハーフだったが、今回は初めて明確な右ウイングを置いた。
サウジアラビア代表の先発メンバーは以下の通り。
GK：モハメド・アル・オワイス
DF：サウード・アブドゥルハミド、アブドゥルイラ・アル＝オマリー、ハッサン・テンブクティ、ナワフ・ブシュル
MF：ムハンマド・クヌー、アブドゥッラー・アル・カイブリー、ナセル・アル・ドスリー
フォワード：スルタン・マンデシュ、ファラス・アル・ブライカン、サレム・アル・ドスリ
当初、これらの変更はサレム・アル・ドスリを活かし、守備負担を減らして攻撃に専念させる狙いがあるように見えた。攻撃効率を高めるには必要な措置だった。
左サイドのナワフ・ブシェルは守備寄りで、中盤には左へ移動できるナセル・アル＝ドスリもいた。そのため、サレム・アル＝ドスリの守備負担は大きく減るはずだった。
しかし実際には、サレム・アル・ドスリは後方に下がり、ナワフ・ブシェルとともに守備を担当するよう指示された。その結果、ウルグアイ戦やスペイン戦と同様に、彼の攻撃力が削がれてしまった。
ウルグアイ戦同様、サウジアラビア代表は試合開始から勢いよく攻め込み、ファラス・アル・ブライカンとムハンマド・クヌーの2人を軸に敵地でカボ・ヴェルデ代表に高いプレッシャーをかけ続けた。
このハイプレスでボール支配率を高めた。カウンターを武器とするカーボベルデにとっては想定内の展開だ。
しかし、その後に攻め手がなく、堅い守備を崩せなかった。
サイドバックや中盤のサポートが少なく、3トップは孤立した。MFモハメド・クヌが各ラインをつなぎペナルティエリア内の密度を高めようとしたが、効果には欠けた。
攻撃の孤立は中盤が原因で、アブドゥッラー・アル・カイブリー、ムハンマド・クヌー、ナセル・アル・ドスリーの3人は調子が良くなかった。
特にアル・カイブリは不安定で、ドニス監督は前半途中で指示を出し、終了間際に交代させた。
しかし、交代で入ったムサブ・アル・ジュワイールもパスミス連発で、チームをカウンター危機に陥れた。
後半半ば、ドニス監督はアブドゥッラー・アル・ハムダンをセカンドストライカーとして投入し、ファラス・アル・ブライカンと2トップを組ませた。
ギリシャ人監督は両ウイングのサレム・アル・ドスリとスルタン・マンデシュを下げ、サイドバックのモハメド・アブ・シャマットを中盤に起用。もう一方のサイドバック、サウード・アブドゥルハミドには攻撃をサポートさせた。
さらにナワフ・ブシュルを下げ、ムタブ・アル・ハルビを投入。アル・ハムダン、アル・ブライカン、クヌへのクロスを重視する意図は明確だったが、効果は出なかった。
問題は、サウジアラビア代表がドニスの戦術を遂行できなかったことではなく、その戦術を遂行する体力が選手に不足していた点にある。
案の定、後半終盤に体力が尽き、予選突破に必要な得点を狙って攻勢を強めた。
この展開はカーボベルデが最も得意とするもので、第1節と第2節でスペイン、ウルグアイを破ったのと同じ戦術だ。
カボヴェルデは1対1でフィジカルを生かし、サウジの攻撃をカウンターで逆利用した。
実際、カボヴェルデ代表は何度か先制のチャンスを得たが、GKモハメド・アル・オワイスの好セーブとFWの決定力不足で得点はならなかった。
それでもカボベルデは目的を達成し、初出場での引き分けでベスト32進出を決めた。