ドニス監督は大会中、ウルグアイ戦で4-4-2、スペイン戦で5-3-2、カーボベルデ戦で4-3-3と、3試合で3つの異なるフォーメーションを採用した。

ギリシャ人監督は、日曜のスペイン戦（0-4）からメンバーを3人入れ替えた。

最も目立ったのはシステム変更で、ドニスは第1節ウルグアイ戦（1－1）と同じ4バックに戻した。これによりアリ・ラガミが守備ラインから外れた。

さらにムタブ・アル＝ハルビも外れ、ナワフ・ブシェルが左サイドバックで初先発した。

さらに中盤ではエースのモハメド・クヌを復帰させ、ムサブ・アル・ジュワイールを外した。アッラー・アル・カイブリーとナセル・アル・ドスリーはそのまま残った。

最大の変更は、スルタン・マンデシュがファラス・アル・ブライカン、サレム・アル・ドスリと並んで先発した点だ。ウルグアイ戦ではモハメド・アブ・シャマットが右サイドハーフだったが、今回は初めて明確な右ウイングを置いた。

サウジアラビア代表の先発メンバーは以下の通り。

GK：モハメド・アル・オワイス

DF：サウード・アブドゥルハミド、アブドゥルイラ・アル＝オマリー、ハッサン・テンブクティ、ナワフ・ブシュル

MF：ムハンマド・クヌー、アブドゥッラー・アル・カイブリー、ナセル・アル・ドスリー

フォワード：スルタン・マンデシュ、ファラス・アル・ブライカン、サレム・アル・ドスリ