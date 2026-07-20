スペイン代表主将ロドリにワールドカップのトロフィーが授与された閉会式で、米国大統領は表彰台を降りようとしなかった。
翻訳者：
スペインへの個人的な嫌悪感？ ワールドカップ優勝式でトランプ大統領が示した奇妙な光景。
当初、イベリア人たちはトランプ氏が退場するのを待っていた。しかし氏が残ったため、ロドリは大統領の前でトロフィーを掲げ、チームを祝福した。
メダル授与式後、FIFAのジャンニ・インファンティーノ会長がトランプ氏に表彰台を降りるよう促した。ロドリは笑いながら大統領に歩み寄り、一緒に退場した。
表彰式では、トランプ氏がスペインのフェリペ国王のすぐ隣に立っていたにもかかわらず、両者の間で交わされた言葉はほとんどなかった。米西関係が緊張しているためとみられる。 トランプは数か月間、スペインが防衛費を十分に負担せず、米国に守られているだけだと繰り返し強く批判していた。マドリードは他の同盟国と異なり、GDPの5％を防衛費に充てる約束を固めようとしなかった。
3月には「スペインはひどい。ベッセント財務長官に貿易を完全に打ち切るよう命じた。彼らには優れた人材以外、我々に提供できるものはない。人材は素晴らしいが、政府はダメだ」と発言。 6月には「スペインとの貿易を中止する。関わりたくない」と強調し、関税をちらつかせ「まったくひどい国だ」と非難した。
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トーマス・ミュラーがドナルド・トランプ氏を控えめに批判した。
トーマス・ミュラーはトランプ氏の振る舞いを控えめに批判した。MagentaTVの解説者である元ドイツ代表は、トロフィー授与の瞬間は優勝チームだけのものであると指摘した。
「サッカーのワールドカップの舞台に、今さらアメリカ大統領を主役として立てるのは避けたい。彼自身、すでに十分に注目されているのだから、わざわざその場を提供する必要はない」とミュラーは語った。
昨年クラブW杯でも表彰式で同じ行動を取り、批判された。チェルシーFCの祝賀でステージから降りようとしなかった。
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ワールドカップ決勝で観客がトランプ氏にブーイング
スペイン対アルゼンチンのワールドカップ決勝戦中、イーストラザフォードのメットライフ・スタジアムでは、米国大統領に対するブーイングが起きていた。米国、メキシコ、カナダで開催されたこの大会の104試合目にして最終戦で、大統領は初めてスタジアムに姿を見せた。彼はボックス席で、妻のメラニアとインファンティーノの間に座っていた。
6週間以上スタジアムを避けていたが、米国代表FWフォラリン・バログンの出場停止が取り消されたスキャンダルを通じて存在感を示していた。彼はインファンティーノ氏に電話し、レッドカード取り消しを要請。FIFA懲戒委員会は出場停止を執行猶予とした。 この介入は大きな批判を呼んだ。バログンはベルギーとの決勝トーナメント1回戦に出場したが、米国は1－4で敗れた。
決勝2日前、ニューヨークのトランプ・タワーで彼はこう語った。「米国はサッカー大国ではないと思っていたが、実はそうだった。 この勢いは続く」と述べ、次回の開催地決定にも言及。「今回のW杯は大成功だった。だから米国を再び開催国に選ぶべきだ。メキシコとカナダは今回は外そう」と語った。
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