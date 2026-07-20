当初、イベリア人たちはトランプ氏が退場するのを待っていた。しかし氏が残ったため、ロドリは大統領の前でトロフィーを掲げ、チームを祝福した。

メダル授与式後、FIFAのジャンニ・インファンティーノ会長がトランプ氏に表彰台を降りるよう促した。ロドリは笑いながら大統領に歩み寄り、一緒に退場した。

表彰式では、トランプ氏がスペインのフェリペ国王のすぐ隣に立っていたにもかかわらず、両者の間で交わされた言葉はほとんどなかった。米西関係が緊張しているためとみられる。 トランプは数か月間、スペインが防衛費を十分に負担せず、米国に守られているだけだと繰り返し強く批判していた。マドリードは他の同盟国と異なり、GDPの5％を防衛費に充てる約束を固めようとしなかった。

3月には「スペインはひどい。ベッセント財務長官に貿易を完全に打ち切るよう命じた。彼らには優れた人材以外、我々に提供できるものはない。人材は素晴らしいが、政府はダメだ」と発言。 6月には「スペインとの貿易を中止する。関わりたくない」と強調し、関税をちらつかせ「まったくひどい国だ」と非難した。



