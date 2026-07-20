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Muhammad Zaki

翻訳者：

スペインは2026年W杯決勝でアルゼンチンを破り、国際サッカーの最長無敗記録を更新した。

スペイン
ワールドカップ
アルゼンチン
スペイン 対 アルゼンチン
イタリア
UEFA EURO

スペインは2026年ワールドカップ決勝でアルゼンチンを1－0で破り、公式に歴史に名を刻んだ。ルイス・デ・ラ・フエンテ監督率いるチームは堅守で2度目の優勝を果たし、無敗記録を38試合に伸ばした。北米でのこの勝利で「ラ・ロハ」は歴代最多記録を更新した。

  • スペインが新たな無敗記録を樹立した

    ワールドカップ決勝で勝利したスペイン代表は、2018～2021年にイタリアがマークした37試合無敗の記録を更新した。 この無敗記録は2024年初頭のコロンビアとの親善試合での敗戦後に始まり、ユーロ2024と今回のワールドカップ制覇を含んでいる。期間中にネーションズリーグ決勝でポルトガルにPK戦の末敗れたが、PK戦での敗北は引き分けとしてカウントされる。

    決勝では守備も光った。GKウナイ・シモンらを中心に7度目の無失点を達成し、1失点のみで大会を制した初の国となった。

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  • Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    デ・ラ・フエンテはスペイン代表の規律を称賛した

    決勝後、デ・ラ・フエンテ監督はチームの戦術的な規律と、メッシを封じた守備を称えた。「ボール支配で彼を遠ざけた。連携は圧巻だった」と語った。

    さらに、スペイン代表監督は「我々は素晴らしい大会を戦い、全試合から学んだ。決勝でも優位だった。もっと早く勝てなかったのは残念だが、難しい試合だった。犠牲を払って得たこの勝利が最高だ」と語った。

  • スペインのチーム一丸となった取り組みが成功をもたらした

    スペインの優勝は、個人よりチームを重んじるデ・ラ・フエンテ監督の下で過ごした目覚ましい期間の集大成だった。ラミン・ヤマルやロドリが脚光を浴びたものの、監督は規律と献身が成功の鍵だと語る。トロフィーを掲げた後、彼は選手たちを称えた。

    「私には素晴らしい選手たちがいます。彼らは傑出しており、世界最高です。彼らはプレーを簡単に見せてくれますし、それだけでなく、常に最大限の献身をもって取り組んでいます」と彼は付け加えた。「我々は『最高の代表チーム』ではなく、『最高のチーム』でした。大きな注目を浴びましたが、私は選手たちをとても誇りに思っています」

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  • Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    スペインは歴史的な成功を糧にさらなる飛躍を目指す

    スペインは現在、欧州選手権とワールドカップの両タイトルを保持し、国際サッカー界の頂点に返り咲いた。経験豊富な主力と若手有望株を融合させたデ・ラ・フエンテ監督率いるチームは、史上最長の無敗記録を伸ばし、この好調な流れをさらに発展させることを目指す。