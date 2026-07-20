スペインは2026年W杯決勝でアルゼンチンを破り、国際サッカーの最長無敗記録を更新した。

ワールドカップ決勝で勝利したスペイン代表は、2018～2021年にイタリアがマークした37試合無敗の記録を更新した。 この無敗記録は2024年初頭のコロンビアとの親善試合での敗戦後に始まり、ユーロ2024と今回のワールドカップ制覇を含んでいる。期間中にネーションズリーグ決勝でポルトガルにPK戦の末敗れたが、PK戦での敗北は引き分けとしてカウントされる。

決勝では守備も光った。GKウナイ・シモンらを中心に7度目の無失点を達成し、1失点のみで大会を制した初の国となった。