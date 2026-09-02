スペインは女子代表選手の卵子凍結に資金を提供する。

プロスポーツにおける母性というテーマは、ここ数年でますます中心的なものになっている。実際、女性アスリートにとって、妊よう性を維持する可能性は、自身のキャリアを必ずしも中断したり前倒ししたりすることなく、個人的な選択を先送りするための手段になり得る。RFEFの合意の可能性も、まさにこの流れの中に位置づけられる。El Paisによると、しかし、卵子凍結や生殖補助医療の技術に関する共通のプロトコルはまだ存在していない。現時点で主な国際的な基準となっているのは世界アンチ・ドーピング機関（WADA）で、使用される薬剤の見直しを求め、治療目的使用に関する適用除外を認めることがある。実際、卵巣刺激の際に使用される一部の物質は使用禁止とされており、事前の許可を必要とする一方で、別の物質は許可なしで使用できる。



