スペインサッカー連盟（RFEF）は、不妊治療を専門とするクリニックとの合意に向けて取り組んでおり、スペイン女子代表の選手たちが卵子凍結保存を利用できるようにする方針だ。 この取り組みは、女子選手たちに競技キャリア、妊孕性、そして家族計画を両立するための新たな手段を提供することを目的に始動した。母性に関わる生物学的な時間と、トップレベルのプロキャリアに求められる条件を踏まえたものとなっている。
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翻訳者：
スペインは女子代表選手の卵子凍結に資金を提供する。
アレクシア・プテジャスの支援
このプロジェクトに賛同したのは、ロンドン・シティ・ライオネセス所属のFWで、バロンドールを2度受賞しているアレクシア・プテジャスだ。「これは非常に大きな前進です。なぜなら連盟が、あなたは自身の生物学的な時間に逆らいながら国に尽くしていること、立ち止まることができず、仕事をするために自分の体が必要だから母親になることもできない、ということを理解しているからです」
共通のプロトコルが欠けている
プロスポーツにおける母性というテーマは、ここ数年でますます中心的なものになっている。実際、女性アスリートにとって、妊よう性を維持する可能性は、自身のキャリアを必ずしも中断したり前倒ししたりすることなく、個人的な選択を先送りするための手段になり得る。RFEFの合意の可能性も、まさにこの流れの中に位置づけられる。El Paisによると、しかし、卵子凍結や生殖補助医療の技術に関する共通のプロトコルはまだ存在していない。現時点で主な国際的な基準となっているのは世界アンチ・ドーピング機関（WADA）で、使用される薬剤の見直しを求め、治療目的使用に関する適用除外を認めることがある。実際、卵巣刺激の際に使用される一部の物質は使用禁止とされており、事前の許可を必要とする一方で、別の物質は許可なしで使用できる。
レーシング・ルイビルの事例
スペイン連盟は、この道を進んだ最初の組織ではない。2021年には、アメリカのレーシング・ルイビルが、この種の治療についてクリニックと合意に達した最初のクラブとなった。さらに今年、UEFAは各クラブの労働方針に不妊治療と生殖医療を盛り込むよう勧告した。そしてチェルシーは、民間クリニックとの提携と、卵子凍結の費用を賄うための基金創設を発表している。
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