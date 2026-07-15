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スペインの若手ラミン・ヤマルはフランスとの準決勝で15回もファウルを犯されたのに認められず、ロドリが審判の対応を批判した。
フランス戦勝利後、ロドリが審判を痛烈批判
スペインはフランスを2－0で下し、2026年ワールドカップ決勝進出に王手をかけた。しかしロドリ主将は、ヤマルに対する審判の対応に不満を漏らした。彼はイヴァン・バートン主審を名指しし、テキサスでの試合でエルサルバドル人審判がフランス守備陣による19歳ヤマルへの標的としたプレーを野放しにしたと批判した。
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「15回のファウル」という主張
ロドリは公式ファウル集計が実際の状況を反映していないと主張し、処罰されなかったタックルが2桁に及んでいたと示唆した。
「この3試合、私たちは常にこうしたファウルの多さに直面している」とロドリは試合後に語った。「すべてがファウルではないかもしれないが、相手が倒され、タックルを受けるようなプレーが10～15回もあった。審判はそれらをファウルと判定すべきだ。でなければ、ディフェンダーは同じことを繰り返すだけだ。 今日の審判の寛容さはかなり露骨だった」
試合データでは、ヤマルがファウルを誘ったのはこの試合で1回だけ。その判定が22分のPKにつながり、オヤルサバルが先制点を決めた。皮肉にも、この判定にフランス代表のデシャン監督は怒り、バートン主審の基準を疑問視した。
「センセーショナル」な『ヤマル』への称賛
審判騒動にもかかわらず、ロドリはチームの勝利に貢献したヤマルを即座に称えた。準決勝の前日に19歳になったこのウインガーは、スペインの戦術でムバッペとフランス攻撃陣を封じる要となった。今大会1得点ながら、献身的なプレーはチームメイトの目に留まっていた。
TVEの取材にロドリは「ラミン・ヤマルは素晴らしい試合をした。特にボールを持っていない時のプレーが圧巻で、チームに大きく貢献した」と語った。
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注目は決勝戦へ
出場権を得たロドリは、この試合を「キャリアの頂点」と位置づけ、精神面の準備を進めている。相手がアルゼンチンでもイングランドでも、試合はさらに激しさを増すと理解しており、彼は審判の判定一貫性を強く訴えている。
「とても幸せで誇らしい。特にチームと祖国、そしてこれが私たちにとって何を意味するかを誇りに思う。これから人生で最も重要な試合が待っている。しっかり休んで体調を整えなければならない。休息と、そして大一番だ」と彼は締めくくった。
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