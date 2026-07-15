ロドリは公式ファウル集計が実際の状況を反映していないと主張し、処罰されなかったタックルが2桁に及んでいたと示唆した。

「この3試合、私たちは常にこうしたファウルの多さに直面している」とロドリは試合後に語った。「すべてがファウルではないかもしれないが、相手が倒され、タックルを受けるようなプレーが10～15回もあった。審判はそれらをファウルと判定すべきだ。でなければ、ディフェンダーは同じことを繰り返すだけだ。 今日の審判の寛容さはかなり露骨だった」

試合データでは、ヤマルがファウルを誘ったのはこの試合で1回だけ。その判定が22分のPKにつながり、オヤルサバルが先制点を決めた。皮肉にも、この判定にフランス代表のデシャン監督は怒り、バートン主審の基準を疑問視した。