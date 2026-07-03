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スペインの若手ラミン・ヤマルはオーストリアとのベスト32で得点を奪えず、ルイス・デ・ラ・フエンテ監督は「まだ成長途上」と語った。
ラ・ロハ、オーストリア戦で勝利
スペインはロサンゼルスでオーストリアを3－0で下し、16年ぶりに男子W杯ノックアウトステージで勝利した。 ミケル・オヤルサバルの2得点とペドロ・ポロのヘディングが、一方的な展開を象徴した。バルセロナの若手ヤマルは1試合平均12回のドリブルで敵陣を脅かしたが、GKアレクサンダー・シュラーガーの好セーブに阻まれ、得点はならなかった。
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マネージャーは近い将来に効果が現れると見込んでいる。
試合終了のホイッスルが鳴り、デ・ラ・フエンテ監督は記者団に、初のノックアウトステージで示したチームの成熟度に誇りがあると語った。戦術家として知られる監督は、特にヤマルを称賛。主要大会で10勝を挙げた欧州最年少選手という快挙が、彼の価値を証明していると強調した。
デ・ラ・フエンテ監督は「彼はワールドカップで自分のサッカー選手としてのアイデンティティを示そうと意欲的だ。彼のような選手ならそこで力を出すべきで、実際にやっている。まだ完成はしていないが、次こそはできるだろう」と語った。
オヤルサバルのプレーが称賛を浴びる
この圧勝でスペインは開催国メキシコとともに、大会4試合で失点ゼロの唯一の国となった。デ・ラ・フエンテ監督は、オーストリアの空中戦を封じた緻密な戦術と2得点を奪ったオヤルサバルの奮闘を称えた。
デ・ラ・フエンテ監督は「ミケルは自分の可能性を示した。彼は優れた選手であり、謙虚な人間だ。それこそが真の偉大さだ。彼もチームメイトも称賛に値する。途中出場した選手も含め、全員を誇りに思う」と語った。
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米国でイベリア勢が対決する。
スペインは月曜日、テキサス州ダラスでポルトガルとベスト16を戦う。デ・ラ・フエンテ監督率いるチームは攻撃と中盤支配で無敗を維持し、絶好調でノックアウトステージに臨む。クリスティアーノ・ロナウドを封じる現欧州王者にとって、この試合は最大の試練だ。