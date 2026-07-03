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Adhe Makayasa

翻訳者：

スペインの若手ラミン・ヤマルはオーストリアとのベスト32で得点を奪えず、ルイス・デ・ラ・フエンテ監督は「まだ成長途上」と語った。

ラミン・ヤマル
ルイス・デ・ラ・フエンテ
スペイン 対 オーストリア
スペイン
オーストリア
ワールドカップ

ルイス・デ・ラ・フエンテ監督は、スペインがオーストリアに圧勝したにもかかわらず、ラミン・ヤマルが2026年W杯でまだピークに達していないと認めた。監督はヤマルが今大会で得点を挙げていないことにも動じておらず、この若き才能がまもなく大きなインパクトを与えるとの確信から、彼を強く支持している。

  • ラ・ロハ、オーストリア戦で勝利

    スペインはロサンゼルスでオーストリアを3－0で下し、16年ぶりに男子W杯ノックアウトステージで勝利した。 ミケル・オヤルサバルの2得点とペドロ・ポロのヘディングが、一方的な展開を象徴した。バルセロナの若手ヤマルは1試合平均12回のドリブルで敵陣を脅かしたが、GKアレクサンダー・シュラーガーの好セーブに阻まれ、得点はならなかった。

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  • Spain v Austria: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    マネージャーは近い将来に効果が現れると見込んでいる。

    試合終了のホイッスルが鳴り、デ・ラ・フエンテ監督は記者団に、初のノックアウトステージで示したチームの成熟度に誇りがあると語った。戦術家として知られる監督は、特にヤマルを称賛。主要大会で10勝を挙げた欧州最年少選手という快挙が、彼の価値を証明していると強調した。

    デ・ラ・フエンテ監督は「彼はワールドカップで自分のサッカー選手としてのアイデンティティを示そうと意欲的だ。彼のような選手ならそこで力を出すべきで、実際にやっている。まだ完成はしていないが、次こそはできるだろう」と語った。

  • オヤルサバルのプレーが称賛を浴びる

    この圧勝でスペインは開催国メキシコとともに、大会4試合で失点ゼロの唯一の国となった。デ・ラ・フエンテ監督は、オーストリアの空中戦を封じた緻密な戦術と2得点を奪ったオヤルサバルの奮闘を称えた。

    デ・ラ・フエンテ監督は「ミケルは自分の可能性を示した。彼は優れた選手であり、謙虚な人間だ。それこそが真の偉大さだ。彼もチームメイトも称賛に値する。途中出場した選手も含め、全員を誇りに思う」と語った。

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    米国でイベリア勢が対決する。

    スペインは月曜日、テキサス州ダラスでポルトガルとベスト16を戦う。デ・ラ・フエンテ監督率いるチームは攻撃と中盤支配で無敗を維持し、絶好調でノックアウトステージに臨む。クリスティアーノ・ロナウドを封じる現欧州王者にとって、この試合は最大の試練だ。

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