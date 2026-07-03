試合終了のホイッスルが鳴り、デ・ラ・フエンテ監督は記者団に、初のノックアウトステージで示したチームの成熟度に誇りがあると語った。戦術家として知られる監督は、特にヤマルを称賛。主要大会で10勝を挙げた欧州最年少選手という快挙が、彼の価値を証明していると強調した。

デ・ラ・フエンテ監督は「彼はワールドカップで自分のサッカー選手としてのアイデンティティを示そうと意欲的だ。彼のような選手ならそこで力を出すべきで、実際にやっている。まだ完成はしていないが、次こそはできるだろう」と語った。