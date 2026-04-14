スペインの劇的な転落、そして「ラ・ロハ」のワールドカップへの希望が奇跡的に蘇るまで。

2010年に初優勝したスペインだが、その後のワールドカップでは低迷。2026年大会で雪辱を狙う。
歴史的にスペイン代表は「何かが欠けている」とみなされ、強豪としての地位を確立できずにいた。大きな大会では毎回悔しい結果に終わり、メンタリティが問われてきた。
アルフレド・ディ・ステファノ、パコ・ヘント、リカルド・サモラ、ラウル・ゴンサレス、フェルナンド・イエロら伝説的選手も、スペイン代表としてワールドカップを制することはできなかった。黄金期が開幕したのは21世紀に入ってからである。
2010年に初優勝したスペインだが、その後のワールドカップでは低迷。2026年大会で雪辱を狙う。
歴史的にスペイン代表は「何かが欠けている」とみなされ、強豪としての地位を確立できずにいた。大きな大会では毎回悔しい結果に終わり、メンタリティが問われてきた。
アルフレド・ディ・ステファノ、パコ・ヘント、リカルド・サモラ、ラウル・ゴンサレス、フェルナンド・イエロら伝説的選手も、スペイン代表としてワールドカップを制することはできなかった。黄金期が開幕したのは21世紀に入ってからである。
スペインの国際舞台での前例のない快進撃はユーロ2008から始まった。ルイス・アラゴネス監督率いるチームは決勝でドイツを破り、44年ぶりに欧州制した。 イケル・カシージャス、カルレス・プジョル、セルヒオ・ラモス、アンドレス・イニエスタ、シャビ・エルナンデス、ダビド・ビジャ、フェルナンド・トーレスら黄金世代は、次の舞台である2010年南アフリカW杯へ進んだ。
初戦でスイスに敗れたが、パラグアイ、ドイツを下し決勝へ進んだ。
7月11日、ヨハネスブルクのサッカー・シティで行われた決勝では、カシージャスがロッベンの1対1を止め、イニエスタが延長戦で決勝弾。スペインは初の世界制覇を達成した。
この勢いは止まらず、2012年には欧州選手権連覇を達成。しかし、ポーランド・ウクライナでの優勝は、意外にも黄金時代の終わりを知らせるものとなった。
「上り坂があれば下り坂もある」。スペインにもその日は必ず来ると思われたが、転落は予想より早く訪れた。
その失速は2013年コンフェデレーションズカップ決勝、マラカナンで起きた。スペインはネイマール率いるブラジルに完敗した。
しかし、ビセンテ・デル・ボスケ率いるチームが翌年のワールドカップでグループステージ敗退するとは、誰も予想していなかった。実際、スペインは第2節で早期敗退。初戦でオランダに大敗し、第2戦でもチリに完敗した。
この早期敗退はラ・ロハに大きな打撃を与え、数人のレジェンドが引退。重圧は新世代へと移った。
疑問は山積みだった。スペインは本当にカシージャスの後継者を見つけられるのか？守備陣でプジョルが去った穴を埋められる選手は現れるのか？そして、もう一人のイニエスタやシャビのような才能が掘り起こされる可能性など、果たしてあるのだろうか？
「ラ・ロハ」の先行きは不透明だが、スペインのクラブは欧州大会で健闘を続けた。バルセロナとレアル・マドリードがチャンピオンズリーグを制し、セビージャはヨーロッパリーグで圧倒的な強さを示した。
しかし代表は2014年ブラジル大会の余波から抜け出せず、2018年ロシア、2022年カタールと2大会連続ベスト16止まり。デル・ボスケ率いた2010年南アフリカでの快進撃は再現できなかった。
その基礎を作ったのは、ペップ・グアルディオラ率いるバルセロナと「ティキ・タカ」だ。彼の退任後、スペイン代表は下降した。
再び頂点へ戻るには特別な要素が必要だった。その「Xファクター」は、イニエスタ、シャビ、プジョルが育ったラ・マシアから現れた。
それでも、バルセロナの下部組織でもまれに見る才能だ。
2023年4月29日は、スペイン人にとって忘れられない日になるだろう。スペインの黄金期を象徴する一人であり、当時バルセロナ監督だったシャビが、ヤマルにプロデビューの機会を与えた日だからだ。
10代のヤマルは、メッシを思わせるプレースタイルでディフェンダーに恐れず挑み、左足にボールを吸い付けるように操った。この世代屈指の才能に、バルセロナもスペイン代表も暗黒期を救われた。
デビューから1年余り、彼はEURO2024でスペインの復活を遂げる原動力となり、決勝でイングランドを破った。ラ・マシア育ちの“新宝石”は、ニコ・ウィリアムズ、ウナイ・シモン、ミケル・オヤルサバル、ペドリ、ガビ、マルク・ククレラら新世代を率いた。
まだ20歳にもならない若者に国の期待を背負わせることは正しいのか。おそらく違う。それでもヤマルはピッチで圧倒的なパフォーマンスを示し、その重圧に耐え、さらに上をいくことを証明している。
比較は尚早だが、17歳のペレが1958年W杯でブラジルを優勝に導いて以来、これほど若い選手が国を背負う姿は久方ぶりに見られた。
彼はW杯でも結果を残す才能を示している。だが、世界一になるにはさらに何かが必要だ。
ヤマルにその資質があるだろうか。なければ、他の誰かが補えるか。この新世代は強いが、2010年のチームにはまだ及ばない。
ユーロ2008以前、スペイン代表は惜敗が続いた。しかし21世紀初頭に状況は一変。今ではどんな大会でも主役が期待される。
スペインの視線は北米に向けられている。2026年のワールドカップが米・墨・加で開催されるためだ。使命は変わらない。優勝することだ。簡単か？否。再びできるか？可能だ。
とはいえ、強豪は多い。リオネル・メッシ擁する前回王者アルゼンチン、クリスティアーノ・ロナウド率いるポルトガル、3大会連続決勝を狙うキリアン・エムバペのフランス、カルロ・アンチェロッティが率いるブラジル、トーマス・トゥヘル体制で初タイトルを狙うイングランド、全盛期を過ぎても危険なドイツなどが立ちはだかる。
さらに、過去の大会で台風の目となったチームもいる。カタールで歴史を刻んだモロッコや日本も注目だ。共催国のアメリカとメキシコもホームアドバンテージを生かし、サプライズを狙う。
3大会連続で決勝で敗れているスペインは、歴史の重圧と優勝候補の重荷を乗り越える必要がある。鍵を握るのは、ヤマルの致命的な左足だ。彼はペレやムバッペのように10代で世界最高峰のトロフィーを掲げることを夢見ている。
W杯制覇で2つ目の星を付け、世界最高の選手としての地位を確かなものにするだろう。