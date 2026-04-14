スペインの劇的な転落、そして「ラ・ロハ」のワールドカップへの希望が奇跡的に蘇るまで。

2023年4月29日は、スペイン人にとって忘れられない日になるだろう。スペインの黄金期を象徴する一人であり、当時バルセロナ監督だったシャビが、ヤマルにプロデビューの機会を与えた日だからだ。

10代のヤマルは、メッシを思わせるプレースタイルでディフェンダーに恐れず挑み、左足にボールを吸い付けるように操った。この世代屈指の才能に、バルセロナもスペイン代表も暗黒期を救われた。

デビューから1年余り、彼はEURO2024でスペインの復活を遂げる原動力となり、決勝でイングランドを破った。ラ・マシア育ちの“新宝石”は、ニコ・ウィリアムズ、ウナイ・シモン、ミケル・オヤルサバル、ペドリ、ガビ、マルク・ククレラら新世代を率いた。

まだ20歳にもならない若者に国の期待を背負わせることは正しいのか。おそらく違う。それでもヤマルはピッチで圧倒的なパフォーマンスを示し、その重圧に耐え、さらに上をいくことを証明している。

比較は尚早だが、17歳のペレが1958年W杯でブラジルを優勝に導いて以来、これほど若い選手が国を背負う姿は久方ぶりに見られた。

彼はW杯でも結果を残す才能を示している。だが、世界一になるにはさらに何かが必要だ。

ヤマルにその資質があるだろうか。なければ、他の誰かが補えるか。この新世代は強いが、2010年のチームにはまだ及ばない。