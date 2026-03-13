Getty/GOAL
スペインのホームゲーム！カタール開催計画が中東紛争で頓挫したため、アルゼンチンとのファイナルシマ戦はサンティアゴ・ベルナベウで開催される可能性も
マドリードでの時間との戦い
欧州と南米の王者による名勝負は当初、ドーハでの開催が予定されていた。しかし、イランによる国内基地への攻撃や地域緊張の全般的な高まりを含む中東情勢の悪化により、当初の計画は実現不可能となった。キックオフまで残り2週間となった現在、主催者は代替開催地を必死に模索している。 スペインサッカー連盟（RFEF）は、レアル・マドリードと地元当局の承認を得て、サンティアゴ・ベルナベウでの開催を提案した。しかしこの案には重大な障壁がある。アルゼンチンサッカー協会（AFA）が、スペイン代表（ラ・ロハ）にとって「ホーム」環境と見なされる地での開催に反対しているとの報道があり、競技中立性の喪失を懸念しているという。
「訪問者」という物語の交渉
エル・ラルゲロ番組でジャーナリストのエステバン・エドゥルは、AFA（アルゼンチンサッカー協会）がマドリードでの開催はアルビセレステ（アルゼンチン代表）に不当な不利をもたらすと考えていると説明した。この見解がUEFA（欧州サッカー連盟）とCONMEBOL（南米サッカー連盟）の対立を招いており、RFEF（スペインサッカー連盟）関係者は合意が成立しておらず、試合が完全に中止される危険性があると付け加えた。
中立領域と遅延の探求
ベルナベウ案が賛否両論を呼ぶ中、試合開催を救うための3つの異なる道筋が浮上した。第一に、さらなる延期（年内の後日に）だが、過密な国際試合日程がこれを困難にしている。第二の選択肢は、伝統的な欧州中立地での開催であり、ロンドン、リスボン、ローマが現在、妥協案として検討されている。 第三のより過激な選択肢は、アルゼンチン側が提示した対案である。ブエノスアイレスのモニュメンタルでの開催を提案するもので、これは主に交渉上の戦術的駆け引きと見られている。スペイン代表にとって重大な利害がかかっている。ルイス・デ・ラ・フエンテ監督は、特にカタールでのエジプトとの第2回親善試合が不透明な状況下で、世界王者との対戦を通じてチームをテストするため、この試合の実施を強く望んでいる。
デ・ラ・フエンテにとって決定的な決断
ファイナルシマが正式に延期または中止となった場合、スペイン代表は今後の国際試合期間にトップクラスの対戦相手を確保するというロジスティクスの悪夢に直面する。デ・ラ・フエンテ監督には2試合が約束されているが、アルゼンチンやエジプトとの最終合意が得られていないため、代表チームの状況は宙ぶらりんのままだ。アルゼンチン側の優先事項は、試合の公正性を守ることにあり、同時にベテラン選手たちが不必要な移動や敵対的な環境に晒されないよう配慮することである。
