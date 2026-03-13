スペインのホームゲーム！カタール開催計画が中東紛争で頓挫したため、アルゼンチンとのファイナルシマ戦はサンティアゴ・ベルナベウで開催される可能性も

ベルナベウ案が賛否両論を呼ぶ中、試合開催を救うための3つの異なる道筋が浮上した。第一に、さらなる延期（年内の後日に）だが、過密な国際試合日程がこれを困難にしている。第二の選択肢は、伝統的な欧州中立地での開催であり、ロンドン、リスボン、ローマが現在、妥協案として検討されている。 第三のより過激な選択肢は、アルゼンチン側が提示した対案である。ブエノスアイレスのモニュメンタルでの開催を提案するもので、これは主に交渉上の戦術的駆け引きと見られている。スペイン代表にとって重大な利害がかかっている。ルイス・デ・ラ・フエンテ監督は、特にカタールでのエジプトとの第2回親善試合が不透明な状況下で、世界王者との対戦を通じてチームをテストするため、この試合の実施を強く望んでいる。